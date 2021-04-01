В России вступили в силу поправки к закону об НКО-"иноагентах"

В России в воскресенье, 3 октября, вступили в силу поправки к закону о некоммерческих организациях, выполняющих функцию "иностранных агентов". Изменения были одобрены Госдумой 24 марта и Советом Федерации 31 марта, и опубликованы 9 апреля. Поправки ужесточают закон об НКО-"иноагентах".
Ежегодные отчеты о доходах и мероприятиях
В частности, они запрещают иностранным некоммерческим организациям регистрировать свои филиалы в жилых помещениях. Кроме того, НКО-"иноагенты" теперь обязаны ежегодно отчитываться перед Минюстом о своих доходах и расходах, а также о проведенных либо отмененных мероприятиях.
Согласно поправкам, Минюст может признать НКО "иностранным агентом"теперь и при получении ей денежных средств от российской компании, владельцами которой являются иностранцы или лица без гражданства.
Более 70 НКО-"иноагентов"
В списке НКО-"иноагентов" на данный момент числятся 73 организации, в частности, правозащитный центр "Мемориал", межрегиональный профсоюз "Альянс врачей", фонд "Общественный вердикт", организация помощи мигрантам "Гражданское содействие", Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет".
Отдельный реестр Минюста существует для СМИ-"иноагентов", в него до настоящего времени также внесены 73 позиции - юридические лица и люди.
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Политическая деятельность - понятие растяжимое
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.
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"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО
DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.
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"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Что стало с признанными "иноагентами" НКО
С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.
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"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".
Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель