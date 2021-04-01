В России вступили в силу поправки к закону об НКО-"иноагентах"

В России в воскресенье, 3 октября, вступили в силу поправки к закону о некоммерческих организациях, выполняющих функцию "иностранных агентов". Изменения были одобрены Госдумой 24 марта и Советом Федерации 31 марта, и опубликованы 9 апреля. Поправки ужесточают закон об НКО-"иноагентах".

Ежегодные отчеты о доходах и мероприятиях

В частности, они запрещают иностранным некоммерческим организациям регистрировать свои филиалы в жилых помещениях. Кроме того, НКО-"иноагенты" теперь обязаны ежегодно отчитываться перед Минюстом о своих доходах и расходах, а также о проведенных либо отмененных мероприятиях.

Согласно поправкам, Минюст может признать НКО "иностранным агентом"теперь и при получении ей денежных средств от российской компании, владельцами которой являются иностранцы или лица без гражданства.

Более 70 НКО-"иноагентов"

В списке НКО-"иноагентов" на данный момент числятся 73 организации, в частности, правозащитный центр "Мемориал", межрегиональный профсоюз "Альянс врачей", фонд "Общественный вердикт", организация помощи мигрантам "Гражданское содействие", Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет".

Отдельный реестр Минюста существует для СМИ-"иноагентов", в него до настоящего времени также внесены 73 позиции - юридические лица и люди.

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