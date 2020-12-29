Суд отклонил иск против признания центра "Насилию.нет" "иноагентом"

Замоскворецкий суд Москвы отказал центру помощи пострадавшим от домашнего насилия "Насилию.нет" в удовлетворении административного иска против признания "иностранным агентом". Об этом сообщает глава международного правозащитного центра "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале в четверг, 11 марта, со ссылкой на юриста Кирилла Коротеева, представляющего интересы организации.

Центр требовал признать незаконным распоряжение о включении в реестр НКО-иноагентов и обязать Минюст устранить нарушения его прав. В иске подчеркивалось, что "Насилию.нет" не участвует в политической деятельности, а Минюст не доказал обратное, указывает издание "Медуза".

Организация также подчеркнула, что распоряжение о признании ее "ионагентом" основывалось на внеплановой проверке центра, "проведенной с грубыми нарушениями закона о защите прав юридических лиц". Кроме того, Минюст по результатам проверки не установил, что деятельность центра "осуществляется в интересах иностранных источников финансирования".

"95% нам прилетело за законопроект против насилия"

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, регулирующие деятельность некоммерческих организаций. Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов" и указывать на это, например, на своем сайте, а также регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

29 декабря 2020 года министерство юстиции России включило центр "Насилию.нет" в список НКО, выполняющих функции "иностранного агента". Соучредительница "Насилию.нет" Анна Ривина тогда заявила, что "95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду ЛГБТ".

Центр "Насилию.нет" занимается помощью жертвам домашнего насилия. В феврале Минюст РФ пригрозил организации ликвидацией из-за нарушений в уставе. В начале марта от организации потребовали в течение месяца освободить арендуемое помещение в Москве, указывает "Медуза".

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