 Суд отклонил иск против признания центра ″Насилию.нет″ ″иноагентом″ | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2021

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Россия

Суд отклонил иск против признания центра "Насилию.нет" "иноагентом"

Центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" заявляет, что не занимается политикой и не преследует интересы иностранных источников финансирования.

Надпись на рубашке Иностранный агент

Замоскворецкий суд Москвы отказал центру помощи пострадавшим от домашнего насилия "Насилию.нет" в удовлетворении административного иска против признания "иностранным агентом". Об этом сообщает глава международного правозащитного центра "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале в четверг, 11 марта, со ссылкой на юриста Кирилла Коротеева, представляющего интересы организации.

Центр требовал признать незаконным распоряжение о включении в реестр НКО-иноагентов и обязать Минюст устранить нарушения его прав. В иске подчеркивалось, что "Насилию.нет" не участвует в политической деятельности, а Минюст не доказал обратное, указывает издание "Медуза".

Организация также подчеркнула, что распоряжение о признании ее "ионагентом" основывалось на внеплановой проверке центра, "проведенной с грубыми нарушениями закона о защите прав юридических лиц". Кроме того, Минюст по результатам проверки не установил, что деятельность центра "осуществляется в интересах иностранных источников финансирования".

"95% нам прилетело за законопроект против насилия"

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, регулирующие деятельность некоммерческих организаций. Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов" и указывать на это, например, на своем сайте, а также регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

29 декабря 2020 года министерство юстиции России включило центр  "Насилию.нет" в список НКО, выполняющих функции "иностранного агента". Соучредительница "Насилию.нет" Анна Ривина тогда заявила, что "95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду ЛГБТ".

Центр "Насилию.нет" занимается помощью жертвам домашнего насилия. В феврале Минюст РФ пригрозил организации ликвидацией из-за нарушений в уставе. В начале марта от организации потребовали в течение месяца освободить арендуемое помещение в Москве, указывает "Медуза".

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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