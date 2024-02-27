В России вспоминают убитого политика Бориса Немцова

В ряде городов РФ в девятую годовщину убийства Бориса Немцова люди несут цветы и свечи к мемориалам в память о жертвах политических репрессий.

В девятую годовщину убийства в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова - во вторник, 27 февраля, жители ряда городов РФ возлагают цветы к памятникам жертв политических репрессий. Некоторые также приносят к мемориалам фотографии политика Алексея Навального, умершего в российской колонии 16 февраля.

По данным СМИ и Telegram-каналов, память Бориса Немцова почтили жители Москвы, Самары, Владивостока, Томска, Новосибирска, Барнаула и других городов. В столице России люди принесли цветы и свечи к месту убийства оппозиционера на Большом Москворецком мосту, который многие называют также "Немцов мост". Как пишет Telegram-канал "Можем объяснить", на мосту дежурят полицейские. Однако о задержаниях на момент публикации не сообщалось.

Цветы на Большой Москворецкий мост принесла и посол США в России Линн Трейси. "Наследие Бориса Немцова продолжает вдохновлять россиян и людей во всем мире на борьбу с коррупцией, защиту свободы слова и прав человека", - говорится на странице посольства США в России в соцсети X.

Жители Санкт-Петербурга несут цветы в память об убитом девять лет назад политике к Соловецкому камню.

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов поздно вечером 27 февраля 2015 года был застрелен в спину на Большом Москворецком мосту, в сотне метров от Кремля. Суд признал виновными и приговорил к длительным срокам заключения пятерых уроженцев Чечни, среди которых были офицеры силовых структур. Это Заур Дадаев (непосредственный исполнитель убийства), братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Заказчики убийства до сих пор не установлены. Соратники и близкие Немцова раскритиковали расследование, многие из них уверены, что к убийству политика причастно руководство Чечни или России.

В 2015 году родные Немцова обратились в ЕСПЧ. В июле 2023 года суд вынес решение о том, что Россия не провела эффективного расследования убийства оппозиционера. В связи с этим была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека ("Право на жизнь"). Российское государство должно выплатить дочери политика Жанне Немцовой, признанной потерпевшей, компенсацию в размере 20 тысяч евро, постановил ЕСПЧ.

Смотрите также: