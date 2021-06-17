В России вновь задержана Вероника Никульшина из Pussy Riot

Всего через день после выхода из спецприемника, где она отбывала 15 суток ареста, вновь задержана участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил "Открытым медиа" адвокат Мансур Гильманов.
Задерживали Никульшину в Подмосковье сразу восемь сотрудников полиции 2-го специального полка, сославшись на то, что у нее не в порядке документы. Этот полк специализируется на обеспечении общественного порядка во время публичных мероприятий и задержаниях их участников, уточняет "ОВД-Инфо".
Вместе с Никульшиной был задержан ее друг, художник Роман Дуров, около полуночи они были доставлены в ОВД "Дорогомилово". Ночью к задержанным пустили адвокатов, после чего стало известно, что на них составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП). Суд над Никульшиной и Дуровым должен состояться утром 3 июля.
Задержания и аресты участников Pussy Riot
Это уже четвертое задержание Никульшиной за последние два месяца. 7 мая она была задержана и обвинена в неповиновении полицейским. Затем Никульшину задержали 12 июня во время съемок документального фильма, но вскоре отпустили. 17 июня она была арестована на 15 суток также по обвинению в неповиновении полиции.
Как отмечают "Открытые медиа", сейчас под арестом находятся все остальные члены группы Pussy Riot, пребывающие в РФ, в их числе Мария Алехина, муниципальный депутат Люся Штейн, Александр Софеев, а также другие участники.
Акции на ЧМ-2018 и в день рождения Путина
Вероника Никульшина получила известность после акции на финале ЧМ по футболу 2018 года в Москве. Во время матча она вместе с Петром Верзиловым и еще двумя участницами Pussy Riot выбежала на поле стадиона в полицейской форме. Акцией "Милиционер вступает в игру" активисты хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России. Все четверо были задержаны и провели 16 суток под арестом.
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Автор: Евгений Вокул