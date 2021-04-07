Участнице Pussy Riot Марии Алехиной грозит 15 суток ареста

Участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, задержанной 22 июня в Москве, грозит 15 суток ареста по обвинению в подготовке и проведении акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" адвокат Алехиной Ольга Карлова в среду, 23 июня, указав, что ее подзащитную также обвиняют в нарушении условий домашнего ареста. Алехина не признает вину, утверждая, что никаких акций не планировала и в момент задержания она направлялась на прививку от COVID-19.

Другие участники Pussy Riot, которые были задержаны вместе с Алехиной, "ей якобы помогали", указала Карлова. "При задержании, утверждают полицейские, молодые люди отказались проследовать в полицейскую машину, - рассказала далее адвокат. - В отношении всех составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции".

Александра Софеева арестовали на 15 суток

Накануне в Москве было задержано в разное время пятеро участников Pussy Riot: Алехина, Александр Софеев, фотограф Дмитрий Воронцов, Анна Кузьминых и муниципальный депутат Люся Штейн. Софеева и Воронцова доставили в ОВД "Басманное", при обыске в рюкзаке у Софеева нашли бутылку белого вина. После этого на обоих составили два протокола - за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Обоих задержанных оставили в полиции до утра. В среду Басманный суд назначил Александру Софееву административный арест сроком на 15 суток за мелкое хулиганство.

"Санитарное дело"

Алехина и Штейн - в числе 10 фигурантов "санитарного дела", которое было заведено после прошедших 23 января акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок". Правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По делу проходят также сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Константин Янкаускас, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие посчитало, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест.

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