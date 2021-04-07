 Участнице Pussy Riot Марии Алехиной грозит 15 суток ареста | Новости из Германии о России | DW | 23.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной грозит 15 суток ареста

22 июня в Москве, помимо Алехиной, задержали еще 4 участников Pussy Riot: Александра Софеева, Дмитрия Воронцова, Анну Кузьминых и Люсю Штейн. Алехина и Штейн - фигуранты "санитарного дела".

Полиция в Москве

Участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, задержанной 22 июня в Москве, грозит 15 суток ареста по обвинению в подготовке и проведении акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" адвокат Алехиной Ольга Карлова в среду, 23 июня, указав, что ее подзащитную также обвиняют в нарушении условий домашнего ареста. Алехина не признает вину, утверждая, что никаких акций не планировала и в момент задержания она направлялась на прививку от COVID-19.

Другие участники Pussy Riot, которые были задержаны вместе с Алехиной, "ей якобы помогали", указала Карлова. "При задержании, утверждают полицейские, молодые люди отказались проследовать в полицейскую машину, - рассказала далее адвокат. - В отношении всех составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции".

Александра Софеева арестовали на 15 суток

Накануне в Москве было задержано в разное время пятеро участников Pussy Riot: Алехина, Александр Софеев, фотограф Дмитрий Воронцов, Анна Кузьминых и муниципальный депутат Люся Штейн. Софеева и Воронцова доставили в ОВД "Басманное", при обыске в рюкзаке у Софеева нашли бутылку белого вина. После этого на обоих составили два протокола - за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Обоих задержанных оставили в полиции до утра. В среду Басманный суд назначил Александру Софееву административный арест сроком на 15 суток за мелкое хулиганство.

"Санитарное дело"

Алехина и Штейн - в числе 10 фигурантов "санитарного дела", которое было заведено после прошедших 23 января акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок". Правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По делу проходят также сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Константин Янкаускас, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие посчитало, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 02:43

Верзилов: о Путине, новой акции и экс-политиках Германии в России

Аудио- и видеофайлы по теме

Любовь Соболь и других фигурантов "санитарного дела" оставили под домашним арестом  

Дело Любови Соболь: соратницу Навального приговорили к году исправительных работ условно  

Также по теме

Luibow Sobol

Четырем фигурантам "санитарного дела" изменили меру пресечения 07.04.2021

Суд избрал для Любови Соболь, Олега Навального, Люси Штейн и Константина Янкаускаса меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, им запрещено покидать дом в вечернее время.

Russland | Verhaftung Nawalny | Proteste in Moskau

Четырех фигурантов "санитарного дела" оставили под домашним арестом 08.04.2021

Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Кире Ярмыш, Олегу Степанову, Марии Алёхиной и Дмитрию Барановскому.

Russland Moskau | Gewalt gegen gegen Journalisten | Alexei Navalny

Фигурантов "санитарного дела" изолировали до 23 июня 18.03.2021

Кира Ярмыш и еще трое активистов проходят по делу о "подстрекательстве к нарушению антикоронавирусных ограничений" в ходе акции протеста 23 января. Срок домашнего ареста всех четырех продлен до 23 июня.

Реклама

Самые читаемые

Что немецким школьникам рассказывают о 22 июня 1941 года?  

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации  

Представитель бизнеса ФРГ в Беларуси: Если санкции введут, мы подчинимся  