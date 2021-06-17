 В Москве задержан участник Pussy Riot Александр Софеев | Новости из Германии о России | DW | 22.06.2021

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Россия

В Москве задержан участник Pussy Riot Александр Софеев

По словам адвоката, в рюкзаке активиста полицейские нашли бутылку вина. Софеев был задержан по статье о распитии спиртных напитков.

Группа Pussy Riot

Группа Pussy Riot

В Москве в ночь на вторник, 22 июня, задержан участник Pussy Riot Александр Софеев и фотограф Дмитрия Воронцов. По словам Софеева, их остановили возле его дома и задержали по ориентировке. "Приехал огромный автозак с кучей ментов и эшников (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ - Ред.), никаких документов предъявлено не было", - добавил участник Pussy Riot.

Задержанных доставили в ОВД "Басманное". При обыске в рюкзаке у Софеева нашли бутылку белого вина. После этого на задержанных составили два протокола за распитие спиртных напитков (20.20.1 КоАП РФ) и появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21 КоАП РФ), сообщил адвокат Мансур Гильманов. Обоих задержанных оставили в полиции до утра. Им грозит наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток.

Правоохранительные органы регулярно задерживают Софеева и другую участницу Pussy Riot Викторию Никульшину. Накануне Дня победы 9 мая их обоих арестовали на пять суток. 16 июня Никульшина была задержана возле ее дома в Москве и на следующий день арестована на 15 суток. В 2020 году Софеев был арестован на 30 суток за участие в акции Pussy Riot с развешиванием радужных флагов на госзданиях, в том числе на здании ФСБ на Лубянке, на администрации президента РФ на Старой площади и на здании Верховного суда РФ.

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    Автор: Виталий Кропман


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