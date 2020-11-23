В Москве задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Об этом она в пятницу, 7 мая, сообщила РБК и "Медиазоне", связав свое задержание с запланированными на этот день съемками.

"Я ехала на съемку своего документального кино, и я думаю, дело в том, что полицейские подумали, что это акция. Не вменяют пока ничего, адвоката не пускают, меня не выпускают из машины, но сотрудник сказал, что, вероятно, будет неповиновение полиции", - заявила Никульшина РБК. По ее словам, причину задержания ей не сообщают. Силовики утверждают, что сами ничего не знают и лишь выполняют распоряжение начальства. О задержании Никульшиной также сообщил издатель "Медиазоны" и активист Pussy Riot Петр Верзилов.

Никульшину доставили в ОВД "Дорогомилово", сообщает Telegram-канал "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката активистки Мансура Гильманова. Он также сообщил, что Никульшину задержали без объяснения причин при выходе из дома, ей вменяют в вину неповиновение полицейским. РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не располагают информацией о задержании Никульшиной.

Акции на ЧМ-2018 и в день рождения Путина

Вероника Никульшина получила известность после акции на финале ЧМ по футболу 2018 года в Москве. Во время матча она вместе с Петром Верзиловым и еще двумя участницами Pussy Riot выбежала на поле стадиона в полицейской форме. Акцией "Милиционер вступает в игру" активисты хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России. Все четверо были задержаны и провели 16 суток под арестом.

Еще одна известная акция с участием Никульшиной прошла в день рождения президента РФ Владимира Путина в октябре 2020 года. Участники Pussy Riot участники вывесили радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности": зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, администрации президента РФ на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры России и ОВД по Басманному району.

В соцсетях активисты потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследования ЛГБТ-активистов, а также легализовать однополые партнерства и отменить закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Активисты были задержаны, суд назначил им штраф.

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