 Участницу Pussy Riot Нику Никульшину арестовали на 15 суток | Новости из Германии о России | DW | 17.06.2021

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Россия

Участницу Pussy Riot Нику Никульшину арестовали на 15 суток

16 июня Никульшина отказалась ехать в полицейский участок для допроса о ее предполагаемых планах сорвать матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

Активистка Вероника Никульшина

Активистка Вероника Никульшина (фото из архива)

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot и журналистку "Дождя" Веронику Никульшину по обвинении в неповиновении полицейским. Об этом сообщает "Медиазона" в четверг, 17 июня, со ссылкой на саму активистку и ее адвоката от "ОВД-Инфо" Сергея Тельнова.

Протокол составили из-за того, что накануне Никульшина отказалась поехать в ОВД для дачи объяснений. Согласно рапорту, ее собирались спросить, действительно ли она "имеет намерения (…) сорвать проведение мероприятий", проходящих в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Полицейские не называли свой источник информации, ограничившись выражением "по имеющимся сведениям".

Никульшину задержали 16 июня у ее дома. Полицейский попросил ее показать документ и поехать в отдел для дачи объяснений. Когда активистка отказалась, ее задержали по статье о неповиновении полиции. Ночь после задержания до судебного заседания Никульшина провела в ОВД.

Задержания Никульшиной в июне и мае

Активистку также задержали 12 июня в районе Лубянской площади в Москве, когда она участвовала в съемках фильма для YouTube-канала "Редакция". Другой адвокат Никульшиной Дмитрий Захватов сообщил, что его подзащитная давала интервью, держа в руке был костюм в чехле, "и, видимо, это было интерпретировано органами политического сыска так, что она собирается провести какую-то протестную акцию, приуроченную ко Дню России". На нее составили два протокола - за мелкое хулиганство и за курение в неположенном месте.

Ранее Никульшину задержали в начале мая, обвинив в попытке сорвать репетицию парада в Москве. Активистка утверждала, что планировала лишь снимать документальное кино, которое не связано с протестами. Участнице Pussy Riot дали пять суток административного ареста за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Вероника Никульшина получила известность после акции на финале ЧМ по футболу 2018 года в Москве, когда во время матча она вместе с другими участниками Pussy Riot выбежала на поле стадиона в полицейской форме. Акцией "Милиционер вступает в игру" активисты хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России. Все четверо были задержаны и провели 16 суток под арестом.

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    Автор: Максим Нелюбин


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