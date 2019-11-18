В России с начала года возросло на 20 процентов число коррупционных деяний

Число коррупционных преступлений в России за первые три месяца текущего года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, возросло на 18,7 процента с 10 тысяч до 11,9 тысячи. Об этом говорится в опубликованном Генеральной прокуратурой РФ отчете, на который в среду, 28 апреля, обратило внимание издание "МБХ медиа".

Около половины из данных деяний составляют факты взяточничества, их число впервые за последние пять лет превысило отметку 5 тысяч, указывается далее. Размер каждой третьей взятки не превышает 10 тысяч рублей, их число за последний год возросло на 13,8 процента до 1,9 тысячи.

Почти половина коррупционных деяний совершена в Центральном и Приволжском ФО

В 13 российских регионах - республиках Алтай, Хакасии, Приморском и Камчатском краях, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Магаданской, Пензенской, Томской областях, а также Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах - зарегистрирован кратный рост числа коррупционных преступлений.

При этом почти четверть преступлений коррупционной направленности (24,6 процента) за данный период зафиксированы в Центральном федеральном округе, еще 23 процента - в Приволжском ФО. В Южном ФО зарегистрированы 14,3 процента коррупционных деяний из общего числа данных преступлений во всей РФ, в Сибирском ФО - 10,5 процента, в остальных четырех федеральных округах данный показатель составляет менее 10 процентов.

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