В России произошел сбой в работе YouTube

Пользователи от Мурманска до Владивостока жалуются на проблемы с доступом к YouTube и просмотром видео, выяснил Downradar. Ранее в Госдуме анонсировали искусственное замедление работы видеохостинга.

В России в ночь на четверг, 1 августа, произошел сбой в работе видеохостинга YouTube. Это следует из данных сервисов Downdetector и Downradar. Пользователи отмечают проблемы как с доступом к сайту, так и с воспроизведением видеороликов.

Пик неполадок выявлен около 00.00 мск. В это время Downdetector зафиксировал более 400 жалоб пользователей. Часом позже количество жалоб сократилось до 275, а к 06.30 мск упало до 111.

Больше всего обращений зафиксировано от жителей Москвы и области, уточняет Downdetector. Кроме того, жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Новосибирской области. В то же время сервис Downradar пишет о жалобах из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Уфы, Челябинска и других региональных центров РФ.

Предупреждение "Ростелекома" о проблемах в работе YouTube в РФ

В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможных перебоях в работе YouTube у пользователей в России из-за технических проблем в работе оборудования компании Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора. Система Google Global Cache, которую упоминал "Ростелеком", позволяет ускорить загрузку тяжелых данных. По оценке профильного издания ComNews Research, из 700 таких серверов, работавших в РФ к началу 2022 года, к концу 2023-го осталось лишь 450. Участники рынка предупреждали о естественном износе оборудования.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн 25 июля заявил, что в ближайшие дни власти РФ начнут замедлять работу YouTube. По словам парламентария, к началу августа скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах снизится до 70 процентов. Однако замедление пока не коснется мобильной версии сайта, заверил Хинштейн.

Депутат назвал применяемую меру "вынужденным шагом" властей РФ. Он обвинил YouTube в игнорировании российского законодательства и призвал представителей сервиса изменить политику видеохостинга.

Блокировка каналов Шамана, Гагариной, Газманова, Чичериной

В начале июля YouTube заблокировал официальные каналы певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной, которые попали в 14-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Заблокированы также каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова - актера и автора шоу "Эмпатия Манучи", гости которого публично поддерживают военное вторжение РФ в Украину.