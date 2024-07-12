"Ростелеком" предупредил о сбоях YouTube в России

Загрузка YouTube в России может замедлиться из-за технических проблемы в работе оборудования Google, заявили в "Ростелекоме".

"Ростелеком" в пятницу, 12 июля, предупредил о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube у пользователей в России из-за "технических проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google". Российские провайдеры ранее предупреждали, что скорость доступа YouTube может замедлиться из-за износа серверов Google Global Cache.

По сообщению "Ростелеком", технические проблемы возникли в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Это оборудование применяется для ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в первую очередь YouTube.

"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - сообщили в "Ростелекомн".

Участники рынка предупреждали об износе оборудования

Система Google Global Cache, о которой пишет "Ростелеком", позволяет ускорить загрузку тяжелых данных, например, видео YouTube: видео после просмотра одним пользователем загружается на местный сервер и при следующем просмотре другими людьми из этого же региона загружается уже с них.

По оценке профильного издания ComNews Research, из 700 таких серверов, работавших в России к началу 2022 года, к концу 2023 года осталось только 450. "Рано или поздно серверы GGC закончат существование - либо в силу естественного износа, либо их мощностей не хватит, чтобы обеспечить нужный объем", - говорил в декабре 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных "ВымпелКома" Константин Колесов, напоминает издание "Агентство".

Анонимный источник издания Meduza в телекоммуникационной отрасли предположил, что речь идет о начале замедления YouTube. С начала войны в Украине все чаще звучат опасения, что российские власти могут специально замедлить или вовсе заблокировать YouTube.