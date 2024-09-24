В России осужден гражданин США за попытку вывезти сына из РФ

Суд в Калининграде признал американца виновным в попытке похищения ребенка. Гражданин США был остановлен российскими пограничниками при попытке вместе с сыном перейти границу с Польшей.

Суд в России приговорил гражданина США к шести годам лишения свободы по обвинению в попытке вывезти сына из РФ без согласия матери. Ленинградский районный суд Калининграда приговорил американца к шести годам колонии строгого режима, признав его виновным в похищении ребенка, говорится в сообщении, выложенном в Telegram-канале Калининградского областного суда вечером в понедельник, 23 сентября.

Согласно материалам дела, 27 июля 2023 года американец приехал в Калининград, чтобы встретиться с 4-летним сыном - гражданином России. "Не получив согласие матери на вывоз ребенка за пределы страны, под предлогом совместного времяпровождения 29 июля 2023 года подсудимый на автомобиле отвез ребенка в пос. Липовка Мамоновского городского округа, откуда хотел увезти его за пределы РФ", - говорится в сообщении.

Американец был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Калининградской области при попытке перейти границу вместе с сыном через лес и болото.

Дело о похищении сына

Гражданин США осужден по п. "д" ч. 2 ст. 126 (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК (попытка пересечения государственной границы без действительных документов на право выезда). Он также оштрафован судом на 100 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Уголовное дело против 35-летнего американца о похищении ребенка Следственный комитет (СК) возбудил в сентябре 2023 года. Как сообщало ведомство, мужчина хотел увезти сына из России без согласия матери, пока районный суд рассматривал дело об определении места жительства ребенка.

Обмен заключенными

Отношения между США и Россией в настоящее время крайне напряженные из-за конфликта вокруг Украины. За последние годы в России были задержаны и осуждены целый ряд граждан США и других западных стран.

1 августа Россия и Запад произвели крупнейший обмен заключенными со времени окончания холодной войны. На свободу, в числе прочих, вышли американский журналист Эван Гершковичи бывший американский военнослужащий Пол Уилан.