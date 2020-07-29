В России - максимальный прирост смертей среди больных COVID-19 за сутки

Суточный прирост летальных исходов среди больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в России достиг максимума с момента проникновения инфекции в страну. За истекшие 24 часа в РФ скончались 808 человек с этим заболеванием, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в четверг, 12 августа. Больше всего смертей (56) зафиксировано в Москве.

Кроме того, за прошедшие сутки выявлено 21 932 новых заражения. Этот показатель не опускается ниже порога в 20 000 случаев с 24 июня. Таким образом, с начала эпидемии вирус SARS-CoV-2 в России обнаружен уже у 6 534 791 человека. А общее число смертей достигло 168 049, следует из данных оперштаба.

В Германии растет показатель заражаемости коронавирусом

Между тем в Германии семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений продолжает расти и достиг значения 27,6 случая на 100 тысяч жителей. В целом в ФРГ вирус подтвержден у 3 805 063 человек (суточный прирост 5638). Из них 91 834 скончались (17 смертей пришлись на минувшие сутки), свыше 3,67 млн выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI).

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 205 млн жителей планеты, свыше 4,3 млн больных этой инфекцией умерли, около 184 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 36 млн) и летальных исходов (свыше 618 тысяч) приходится на США.

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