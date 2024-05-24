В России экс-командующему 58-й армией предъявлено обвинение

Генерал-майор Иван Попов был арестован по делу о мошенничестве на сумму 130 млн рублей при закупке металлоконструкций. Ему предъявлено обвинение, но он не признает вину.

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявлено обвинение, но он не признает своей вины, сообщил его адвокат Сергей Буйновский в пятницу, 24 мая. "Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие", - цитируют слова защитника российские СМИ.

Попов был задержан по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). 17 мая его арестовали на два месяца. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката на сумму более 130 млн рублей, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. "Коммерсант" называл в числе сообщников Попова бизнесмена из Краснодарского края и офицера Южного военного округа. Генералу грозит до десяти лет лишения свободы.

И следствие, и защита просят суд пересмотреть меру пресечения и назначить Попову домашний арест. Ранее Буйновский рассказал РБК, что в собственности у генерала есть квартира, полученная от государства, и два необустроенных земельных участка. Он также указывал на наличие "более серьезного фигуранта" в этом деле, но отказался называть фамилию.

Ответственный за Запорожское направление

После вооруженного вторжения России в Украину Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала к военнослужащим, в котором тот говорил о "сложной ситуации со старшим начальством".

В числе прочего Попов рассказал, что доложил руководству об отсутствии средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также о "массовой гибели и увечьях" солдат, после чего был отстранен от должности "за один день". В том же месяце его направили в Сирию "одним из руководителей" российского военного контингента, писал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

В Кремле не стали давать оценку сложившейся ситуации. Как отмечал первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, "совесть Ивана чиста", и "Родина может гордиться такими командирами".

Уголовные дела в отношении руководителей Минобороны РФ

Помимо дела генерала Попова, в последнее время стало известно о нескольких уголовных делах в отношении руководителей министерства обороны РФ. Накануне сообщалось об аресте начальника Главного управления связи вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

В конце апреля в Москве был арестован замминистра обороны Тимур Иванов, его обвиняют в получении взятки. В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, он также обвиняется в получении взятки.

В 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был задержан бывший замначальника Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки. В 2022 году "Коммерсант" писал, что дело Арсланова будут рассматривать в закрытом режиме, о приговоре не сообщалось.