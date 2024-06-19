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В РФ американский сержант получил почти четыре года колонии

Сергей Ромашенко
19 июня 2024 г.

Суд во Владивостоке признал Гордона Блэка виновным по делу об избиении российской подруги и краже. Свою вину американский сержант признал лишь частично.

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Владивосток
ВладивостокФото: Yuri Smityuk/TASS/dpa/picture alliance

Суд во Владивостоке приговорен американского военнослужащего Гордона Блэка к 3 годам и 9 месяцам колонии, признав его виновным по делу об угрозе убийством и краже, сообщили российские СМИ в среду, 19 июня. Защита обжалует приговор.

Блэк был в мае задержан во Владивостоке, куда он приехал, чтобы навестить российскую подругу Александру Ващук, с которой он познакомился в ходе службы в Южной Корее через приложение по поиску знакомств. Согласно материалам дела, Блэк, в ходе ссоры, схватил девушку за шею, и Ващук восприняла это как "реальную угрозу своей жизни".

Американец также обвинялся в краже из кошелька потерпевшей 10 тысяч рублей. По первому пункту максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы, по второму - до двух лет. Обвинение просило приговорить Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии.

Показания американца

По словам Блэка, девушка в ходе ссоры сама на него постоянно нападала. Он отрицал факт избиения потерпевшей. Адвокаты Блэка отмечали, что его зарплата - 7 тысяч долларов, и ему не было смысла воровать 10 тысяч рублей, которые, к тому же, были в общем бюджете. "Вину в угрозе убийством не признаю, в краже - частично, умысла на кражу не было", - заявил Гордон Блэк.

Гордону Блэку 34 года. Начальство отправило его в Южную Корею в командировку, по окончании службы он должен был вернуться в США, но перед возвращением заехал во Владивосток, чтобы навестить Александру Ващук, где между ними и произошла ссора.

Любые несогласованные поездки военнослужащих США в Россию строго запрещены, сообщали в Пентагоне, подчеркивая, что Блэку не разрешали посещать Владивосток. Ведомство проводит внутреннее расследование. По сообщению газеты New York Post, Блэк с Ващук в совместных роликах на TikTok критиковали политику США, президента Джо Байдена и выражали поддержку войне России против Украины.

 

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