Солдат США не признал вину в нападении на девушку в Приморье

Военнослужащий США Гордон Блэк не признал вину в нападении на девушку, к которой он без ведома командования прилетел во Владивосток. Факт кражи у нее денег Блэк признал частично. Ему грозит в РФ до пяти лет тюрьмы.

Старший сержант армии США Гордон Блэк не признал вину в нападении на девушку, к которой он прилетел во Владивосток, сообщает местный новостной портал Vladivostok1.ru. Второе заседание по делу о конфликте американского гражданина с россиянкой Александрой Ващук прошло в столице Приморского края РФ в понедельник, 17 июня.

По словам американского военного, в день ссоры Ващук выпила полбутылки водки, и, когда они остались одни в квартире, вела себя агрессивно: оскорбляла его, бросила в него тарелку, ударила в ухо и в глаз. После этого Блэк сжал ее шею, но, по собственным словам, отпустил девушку, когда почувствовал, что она "больше не опасна". Когда мужчина стал собирать вещи, чтобы уйти, Ващук, попыталась ему помешать, из-за чего они снова начали драться. Солдат признал, что как минимум один раз ударил девушку в ответ и два раза толкнул ее так, что она ударилась об стену.

При этом Блэк также частично признал вину в краже денег у подруги. Однако заявил, что умысла в его действиях не было, и взятые 10 тысяч рублей он ей на следующий день вернул. Блэк также рассказал, что еще до приезда во Владивосток отправил Ващук около 300 тысяч рублей, а уже будучи в России перевел девушке через знакомого еще 525 долларов.

Ващук на заседании суда сообщила, что это она оформила пригласительную визу, по которой Блэк въехал в Россию. Потерпевшая также подтвердила внесение Блэком большей части денег за съем квартиры, в которой они месяц жили вдвоем, передает агентство ТАСС. При этом Ващук заявила, что неоднократно за время знакомства сталкивалась со вспышками агрессии со стороны Блэка.

Блэку грозит в РФ до пяти лет тюрьмы

34-летний Гордон Блэк, служивший на военной базе США в Южной Корее, был переведен на базу Форт-Кавасос в Техасе. Однако вместо того, чтобы направиться туда, старший сержант прилетел к своей подруге во Владивосток. Там он был задержан в гостинице 2 мая, после того, как девушка обратилась в полицию с заявлением о краже и угрозе убийством. Теперь Блэку грозит в России до пяти лет тюрьмы. Сейчас он содержится в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Приморскому краю.

Пентагон заявил, что ведет собственное расследование произошедшего. В Вашингтоне подчеркнули, что Блэк не сообщил командованию о планах прилететь во Владивосток и не получил на такую поездку разрешение. Ранее Государственный департамент США настоятельно не рекомендовал гражданам страны путешествовать в Россию.

Известно, что Блэк женат, а с Александрой Ващук познакомился в Южной Корее, когда она там работала. Однако прошлой осенью между ними произошел конфликт, и девушка вернулась в Россию. После этого они продолжали общаться в интернете.

Журналисты газеты The New York Post обратили внимание на ролики с Блэком, которые Ващук выкладывала в TikTok. В одном из них солдат США называет блок НАТО "агрессивным" и говорит, что понимает Россию, "которая хочет защитить себя". В другом видео он соглашается со словами подруги о том, что "(Дональд) Трамп лучше" и обвиняет действующего президента США Джо Байдена в ухудшении отношений между его страной и Россией. В нескольких роликах девушка оскорбляет Блэка и дразнит его.

Обмены заключенными между РФ и США

Власти РФ неоднократно меняли иностранцев, приговоренных российскими судам к различным срокам наказания по тем или иным делам, на граждан России, осужденных за рубежом. Так, в апреле 2022 года американца Тревора Рида, отбывавшего срок в российской колонии, обменяли на летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам по обвинению в планировании и подготовке транспортировки крупной партии наркотиков.

Рид, находившийся в РФ по турвизе, в августе 2019 года после ссоры с двумя девушками в Москве оказал сопротивление полицейским при задержании. В 2020 году его приговорили к девяти годам колонии. Рид не признал вины и утверждал, что ничего не помнит, поскольку был пьян.

СМИ также писали о якобы имевших место переговорах по обмену журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с марта 2023 года находится в РФ под арестом по обвинению в шпионаже, на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, отбывающего в ФРГ пожизненное заключение за убийство в 2019 году в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.