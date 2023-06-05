В России 18 человек умерли, отравившись суррогатным сидром

Из-за отравления сидром в нескольких регионах России пострадали 35 человек, это число продолжает расти. Скончались 16 жителей Ульяновской области и два - Самарской.

В Ульяновской области из-за отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр" скончались 16 человек, общее число пострадавших, по последней информации, достигло 35 и продолжает расти. Как сообщил в понедельник, 5 июня, губернатор региона Алексей Русских, большинство пострадавших (25) - жители Димитровграда, еще девять - Ульяновска и один - села Новая Малыкла.

Глава Димитровграда Андрей Большаков сообщил, что горожане с симптомами отравления начали обращаться к врачам 3 июня. По состоянию на 16.00 мск 5 июня, в больницах находились 19 человек.

Случаи отравления напитком "Мистер Сидр" и смерти людей зафиксированы и в других регионах России. В Новокуйбышевске Самарской области после его употребления скончались две женщины, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России. В Удмуртии в больницу помещены мужчина и женщина, их состояние оценивается как критическое.

Следственный комитет РФ сообщил, что самарский индивидуальный предприниматель, которого подозревают в производстве сидра, продававшегося в розлив, задержан. Ему инкриминируют преступление по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие предполагает, что причина отравления - метанол, который оказался в составе напитка вместо этанола.

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