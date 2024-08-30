В России внесли в реестр запрещенных пять книжных сайтов

Книжные сайты BAbook, Freedom Letters, "Руслания", Book Amaro и Goodreads публикуют "фейки" о войне в Украине, произведения "иноагентов", пропаганду ЛГБТ, сочли в Роскомнадзоре.

Книжные сайты BAbook, Freedom Letters, "Руслания", Book Amaro и Goodreads внесены в Реестр запрещенной информации Роскомнадзора (РКН), сообщает агентство ТАСС вечером в пятницу, 30 августа.

"Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ", - цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Из-за чего запретили книжные сайты

Указывается, что книжные сайты был внесены в реестр запрещенной информации "из-за размещения на этих ресурсах целого перечня литературы, нарушающей российское законодательство". Конкретно подразумеваются "произведения, содержащие фейки о спецоперации (войне России против Украины. - Ред.), пропаганду ЛГБТ, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных сил РФ", уточнили в Роскомнадзоре.

Кроме прочего, в ведомстве сослались на то, что "авторы многих этих книг и публикаций - "иноагенты", при этом их произведения не промаркированы.

Со своей стороны "Радио Свобода" напоминает, что книжная платформа BAbook связана с писателем Борисом Акуниным (Григорием Чхартишвили) и знакомит пользователей с произведениями таких авторов, как Дмитрий Быков, Леонид Парфенов, Виктор Шендерович.

Freedom Letters - книжный магазин одноименного издательства, основанного в 2023 году. Goodreads - крупная международная книжная платформа, которая принадлежит компании Amazon.