От операторов в РФ потребовали перестать "ускорять" YouTube

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора потребовал от операторов связи отчитаться о мерах по отказу от "ускорения" YouTube до 2 сентября.

От операторов связи в российском сегменте интернета потребовали перестать внедрять решения, которые преодолевают замедление видеоплатформы YouTube. Рассылку с соответствующим содержанием направил главный радиочастотный центр Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). Копию этого документа в среду, 28 августа, разместил Telegram-канал издания SOTAvision (SOTA).

Операторов призвали отказаться от "технологий искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика".

Центр предписал до 2 сентября направить "информацию о принятых мерах" на указанный в письме электронный адрес.

СМИ: Поисковики сократили выдачу контента YouTube

Между тем, как сообщила газета "Известия", поисковики в российском сегменте интернета сократили выдачу контента YouTube, платформа перестала занимать первые строчки в результатах поиска. Теперь, по данным издания, показывается в первую очередь контент Rutube, "VK Видео" и российских онлайн-кинотеатров.

Улучшение позиций российских платформ может быть связано как с действиями пользователей (увеличение числа запросов), так и самих поисковиков, пояснил директор Российской Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников. Так, "Яндекс" позволяет показывать ролики только с тех платформ, где нет проблем с загрузкой контента, уточнила газета "Известия".

YouTube в РФ официально не запрещен

О том, что некоторые операторы пытались с помощью технических средств сделать контент YouTube доступным для пользователей, ранее писала газета "Коммерсант". По ее данным, число таких случаев доходило "до десятков" по всей стране. Минимум в одном из случаев пользовательский трафик перенаправлялся с российских серверов Google на европейские.

YouTube в РФ не внесен в реестр запрещенных платформ и официально не заблокирован.

"Мы не видим в этом (попытках преодолеть замедление. - Ред.) правонарушения, официальных ограничений на использование YouTube нет", - отмечал глава ассоциации региональных операторов "Ростелесеть" Олег Грищенко.

В свою очередь член Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина высказала мнение, что манипуляции трафиком "могут нести риски" для операторов и наказываться по статьям административного кодекса "вплоть до лишения лицензии".

Замедление на фоне наступления ВСУ под Курском

Массовое замедление доступа к самой популярной видеоплатформе в России произошло на фоне наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В середине июля "Ростелеком" предупредил о возможных перебоях в работе YouTube у пользователей в РФ. Депутат Госдумы Александр Хинштейн 25 июля предупредил, что в ближайшее время власти РФ начнут замедлять работу YouTube. По словам парламентария, к началу августа скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах должна была снизиться до 70 процентов.

В начале июля YouTube заблокировал официальные каналы певцов Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной, которые попали в 14-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Заблокированы были также каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова - автора шоу "Эмпатия Манучи", многие гости которого публично поддерживают войну РФ в Украине.