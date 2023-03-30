В РФ против корреспондента WSJ возбудили дело о шпионаже

По заявлению ФСБ, журналист WSJ Эван Гершкович собирал в России составляющие гостайну данные о деятельности одного из предприятий ВПК.

24 мин. назад 24 мин. назад

24 мин. назад 24 мин. назад

Против корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича ФСБ России возбудила дело о шпионаже, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы в четверг, 30 марта.

Указывается, что журналист был задержан в Екатеринбурге, куда он приехал, чтобы написать статью о ЧВК "Вагнер".

"Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге", - цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ российское информагентство ТАСС.

На просьбу DW прокомментировать ситуацию в адрес редакции The Wall Street Journal к моменту публикации ответа получено не было.

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