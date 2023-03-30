  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Панорама Екатеринбурга
Екатеринбург - город, где был задержан корреспондент WSJ Эван ГершковичФото: Imago/TASS/S. Fadeichev
ПолитикаРоссия

В РФ против корреспондента WSJ возбудили дело о шпионаже

Александра Иванова
24 мин. назад

По заявлению ФСБ, журналист WSJ Эван Гершкович собирал в России составляющие гостайну данные о деятельности одного из предприятий ВПК.

https://p.dw.com/p/4PTpS

Против корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича ФСБ России возбудила дело о шпионаже, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы в четверг, 30 марта.

Указывается, что журналист был задержан в Екатеринбурге, куда он приехал, чтобы написать статью о ЧВК "Вагнер".

"Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге", - цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ российское информагентство ТАСС.

На просьбу DW прокомментировать ситуацию в адрес редакции The Wall Street Journal к моменту публикации ответа получено не было.

Смотрите также:

Иноагентом могут признать каждого

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Из педагога во "врага народа": как учителю английского из Забайкалья пришлось бежать в Берлин (14.06.2022)

Из педагога во "врага народа": как учителю английского из Забайкалья пришлось бежать в Берлин (14.06.2022)

Из Сибири в Германию, пять дней в пути с пятью пересадками: история педагога, на которого ополчилась вся школа из-за критичных высказываний о войне в Украине. Репортаж DW.
Общество14 июня 2022 г.04:17 мин.
external

Ликвидация Хельсинкской группы: кто еще в России под угрозой? (29.01.2023)

Ликвидация Хельсинкской группы: кто еще в России под угрозой? (29.01.2023)

Давление на критиков Кремля усиливается. Даже простое осуждение войны может обернуться уголовной статьей. На днях Мосгорсуд принял решение о ликвидации старейшей в России правозащитной организации – Московской Хельсинкской группы. Раньше власти прекратили работу "Мемориала". Сахаровский центр будет выселен из всех помещений в Москве. Как реагируют на это правозащитники?
Политика29 января 2023 г.03:55 мин.
Флаг США перед зданием Минюста в Вашингтоне

США обвинили в шпионаже россиянина, пытавшегося внедриться в МУС

США обвинили в шпионаже россиянина, пытавшегося внедриться в МУС

Офицер российской военной разведки Сергей Черкасов по бразильскому паспорту получил образование в университете в США, а затем добивался места практиканта в МУС в Гааге, заявили в Вашингтоне.
Политика25 марта 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Панорама Екатеринбурга

В РФ против корреспондента WSJ возбудили дело о шпионаже

Политика24 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Муми-троллей обожают дети во всем мире

Переводчица книг Туве Янссон - о Муми-троллях в России

Переводчица книг Туве Янссон - о Муми-троллях в России

Культура17 ч. назад
Евгений Малолетка для Associated Press

World Press Photo: Фотографии Малолетки - подлинные

World Press Photo: Фотографии Малолетки - подлинные

Культура23 ч. назад
Канцлер ФРГ Олаф Шольц

О чем договорилась коалиция ФРГ на 30-часовом совещании

О чем договорилась коалиция ФРГ на 30-часовом совещании

Политика15 ч. назад
Здание парламента Казахстана

Казахстан: новый парламент - новые проблемы

Казахстан: новый парламент - новые проблемы

Политика16 ч. назад
Президент МОК Томас Бах

Возможная отмена бана для атлетов из РФ и РБ: самое главное

Возможная отмена бана для атлетов из РФ и РБ: самое главное

Спорт17 ч. назад
Российский БТР, извлеченный из реки Ирпень вблизи села Демидов, апрель 2022

Ученые - о влиянии войны на водные ресурсы Украины

Ученые - о влиянии войны на водные ресурсы Украины

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу