В РФ против корреспондента WSJ возбудили дело о шпионаже
Александра Иванова
24 мин. назад
По заявлению ФСБ, журналист WSJ Эван Гершкович собирал в России составляющие гостайну данные о деятельности одного из предприятий ВПК.
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Против корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича ФСБ России возбудила дело о шпионаже, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы в четверг, 30 марта.
Указывается, что журналист был задержан в Екатеринбурге, куда он приехал, чтобы написать статью о ЧВК "Вагнер".
"Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге", - цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ российское информагентство ТАСС.
На просьбу DW прокомментировать ситуацию в адрес редакции The Wall Street Journal к моменту публикации ответа получено не было.