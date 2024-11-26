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В РФ приговорили журналистку за работу в иностранном СМИ

Ольга Лебедева
26 ноября 2024 г.

Суд в Чите отправил на 4 года в колонию журналистку Нику Новак, сотрудничавшую с "Радио Свобода", пишет "Сибирь.Реалии". Новак была задержана в конце 2023 года, дело засекретили.

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Колючая проволока на заборе
Журналистку Нику Новак отправили в колониюФото: DW

Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор по делу о сотрудничестве с иностранной организацией журналистки Ники Новак. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима, сообщило во вторник, 26 ноября, издание "Сибирь.Реалии" со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Дело рассматривалось в закрытом режиме

Тем самым суд признал Новак виновной в нарушении ст. 275.1 УК РФ о сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Ранее сообщалось, что дело Ники Новак, с 2022 года сотрудничавшей с "Радио Свобода", засекретили, его детали не разглашаются.

О преследовании Ники Новак, в числе прочего работавшей выпускающим редактором издания ChitaMedia и главным редактором читинского портала Zab.ru, стало известно год назад. В декабре 2023 года она была задержана в Москве, Лефортовский суд отправил ее в СИЗО. Пресс-служба московских судов называла Новак "представителем иностранной организации", не уточняя, какой именно.

Осенью 2024 года Новак была этапирована в Забайкалье. При этом до сих пор нет информации о деталях ее дела. "Мемориал" признал Нику Новак политзаключенной.

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