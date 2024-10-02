В Москве судят четырех журналистов за "сотрудничество с ФБК"

Судебное заседание было сразу же переведено в закрытый режим. Суд принял к сведению письмо из центра "Э" о том, что команда Навального якобы готовит провокации в ходе слушаний.

Нагатинский районный суд Москвы в среду, 2 октября, приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), возбужденного против журналистов Антонины Фаворской, Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера.

Сразу после начала слушаний заседание было переведено в закрытый режим. Это произошло после того, как прокурор Надежда Тихонова зачитала письмо из центра "Э", в котором утверждалось, что команда основателя ФБК Алексея Навального якобы готовит провокации в ходе рассмотрения уголовного дела.

Задержание и арест журналистов

Журналистов, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, задержали весной и летом нынешнего года. По версии следствия, они участвовали в создании материалов для YouTube-каналов команды Навального. При этом обвиняемые не работали в ФБК, а лишь рассказывали о его деятельности.

Первой была задержана в конце марта корреспондентка издания Sotavision Антонина Фаворская. Ее обвинили в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК. В апреле были задержаны Сергей Карелин и Константин Габов. В июне еще одним фигурантом дела стал журналист Sotavision Артем Кригер. Все четверо обвиняемых арестованы.

Сотрудничество с Deutsche Welle

Антонина Фаворская освещала судебные процессы по делам политзаключенных, в том числе Алексея Навального. Она сняла последнее видео с Навальным и вела репортаж с Борисовского кладбища после его смерти. Ольга Комлева была волонтеркой уфимского штаба Навального и писала о протестах в Башкирии. Константин Габов сотрудничал с Deutsche Welle, Reuters и "Радио Свобода", а Сергей Карелин - с Deutsche Welle и AP.

По данным проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", в российских колониях и тюрьмах по состоянию на 15 мая 2024 года находились 720 политических заключенных.

Петушинский районный суд Владимирской области 12 сентября начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших адвокатов Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе из-за сотрудничества с ФБК. Суд над ними тоже проходит в закрытом режиме.