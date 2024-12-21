В РФ - новая волна поджогов и взрывов в общественных местах

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов РФ - поджоги и взрывы, многие задержанные говорят, что действовали по указанию неизвестных за вознаграждение.

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов РФ - поджоги и взрывы в общественных местах. Так, в субботу, 21 декабря, петарда взорвалась в торговом центре (ТЦ) "Форт" (FORT) на севере российской столицы, сообщили в оперативных службах. Как уточнило агентство ТАСС, пострадавших нет.

Петарду, предположительно, взорвала посетительница центра, она задержана, заявили в главном управлении МВД РФ. "Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тыс рублей", - утверждают в полиции.

По версии Telegram-канала SHOT, речь идет о пенсионерке - она подорвала петарду в помещении центра госуслуг на территории ТЦ.

ЧП в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны две пенсионерки по подозрению в попытке поджога полицейского автомобиля на улице Есенина в Выборгском районе. По данным ТАСС, женщин доставили в отдел для разбирательства - они якобы действовали по указанию лиц, которые по телефону склонили их к преступлению.

Накануне, 20 декабря, 20-летний житель Ломоносовского района метнул бутылки с горючей смесью в здание областного военкомата в Адмиралтейском районе, 17-летняя девушка подожгла служебный автомобиль ГАИ на улице Коммуны в Красногвардейском районе, 18-летний юноша совершил поджог уличного банкомата в Кингисеппском районе Ленобласти, передало агентство. По его данным, все задержаны и, предположительно, действовали по указаниям связавшихся с ними по телефону и в мессенджерах.

Происшествия в Подмосковье

По данным Telegram-канала Baza, 64-летний мужчина поджег салют в МФЦ Королева в здании ТЦ "Гелиос" в Московской области, загорелся потолок, люди выбежали. Мужчина скрылся, после чего попытался запустить салют в отделе полиции и был задержан.

SHOT и Baza также сообщили, что фейерверк запустили в отделении "Почты России" в Химках Московской области.

Как передал Telegram-канала Baza, за двое суток зафиксированы минимум 13 поджогов - машин, фейерверков, зданий - в том числе в Красноярске, Твери, в Ростове-на-Дону.

Не первая волна поджогов в РФ

В РФ ранее уже отмечалось несколько волн поджогов. Так, в июле 2023 года поджигали в основном военкоматы. Почти все задержанные не выступали против войны или принудительного призыва, а, судя по их рассказам, становились жертвами телефонных мошенников.

До этого волна аналогичных ЧП началась после объявления мобилизации осенью 2022 года. В ФСБ тогда заявили, что "в большинстве случаев звонки осуществляются с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур".