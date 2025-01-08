В результате удара РФ по Запорожью погибли 13 человек

Войска РФ атаковали Запорожье авиабомбами - погибли по меньшей мере 13 человек, еще 29 ранены. Количество жертв и пострадавших может вырасти, предупредила ГСЧС Украины.

Российские войска днем в среду, 8 января, ударили корректируемыми авиабомбами (КАБ) по городу Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По последним данным, в результате атаки погибли 13 человек, еще 29 человек получили ранения, в том числе 13-летняя девочка.

Как минимум четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. "Количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается", - заявила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Две авиабомбы РФ попали в жилую застройку, сообщил Федоров. Спасательная операция продолжается, на месте работают полиция, спасатели, медики и другие профильные службы. "Разбирают завалы, ищут людей, оказывают помощь пострадавшим. Максимум усилий, чтобы спасти как можно больше жизней", - говорится в сообщении ГСЧС.

Пострадавшая при ударе РФ по Запорожью 8 января Фото: Zaporizhzhia Regional Military Administration/REUTERS

По словам Федорова, 9 января в Запорожье будет объявлен днем траура.

"Сознательный удар по городу", - прокомментировал российскую атаку президент Украины Владимир Зеленский. "Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине", - подчеркнул Зеленский.