В результате удара РФ по Запорожью погибли 13 человек

В результате удара РФ по Запорожью погибли 13 человек8 января 2025 г.
Российские войска днем в среду, 8 января, ударили корректируемыми авиабомбами (КАБ) по городу Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По последним данным, в результате атаки погибли 13 человек, еще 29 человек получили ранения, в том числе 13-летняя девочка.
Как минимум четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. "Количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается", - заявила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Две авиабомбы РФ попали в жилую застройку, сообщил Федоров. Спасательная операция продолжается, на месте работают полиция, спасатели, медики и другие профильные службы. "Разбирают завалы, ищут людей, оказывают помощь пострадавшим. Максимум усилий, чтобы спасти как можно больше жизней", - говорится в сообщении ГСЧС.
По словам Федорова, 9 января в Запорожье будет объявлен днем траура.
"Сознательный удар по городу", - прокомментировал российскую атаку президент Украины Владимир Зеленский. "Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине", - подчеркнул Зеленский.