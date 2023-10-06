  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В результате обстрела Харькова погиб 10-летний мальчик

Даниил Сотников
6 октября 2023 г.

По предварительной информации, удар был нанесен ракетой "Искандер", запущенной по баллистической траектории, из-за чего не успела сработать воздушная тревога.

https://p.dw.com/p/4XC4k
Последствия ракетного удара по Харькову
Последствия ракетного удара по ХарьковуФото: REUTERS

Российские войска в ночь на пятницу, 6 октября, нанесли ракетный удар по Харькову. В результате попаданий в Киевском и Основянском районах города были повреждены два многоэтажных жилых дома и трехэтажное здание, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным областной прокуратуры, в результате обстрела пострадали 29 человек. Погибли 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка. Из-под завалов также спасли 11-летнего младенца, получившего ранения. Днем 6 октября спасательно-розыскные работы продолжались.

Власти не успели объявить воздушную тревогу

Как отмечают украинские СМИ, перед попаданием ракеты в городе не звучала воздушная тревога. "Воздушная тревога раздалась сразу, как начались взрывы. Мы должны понимать, что такое расстояние, что "Искандер" прилетает очень быстро", - объяснил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать. Отмечаю, что иногда врагу удается делать это скрытно. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь", - подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Президент Украины выразил соболезнования близким погибших и пострадавших.

В российском Минобороны не комментировали ракетный удар, но в провоенных российских Telegram-каналах появились сообщения о якобы пораженной в Харькове "точке дислокации иностранных наемников".

Накануне в результате российского ракетного удара по селу Гроза Купянского района Харьковской области погибли 52 человека, в том числе шестилетний мальчик. Ракета попала в здание кафе, где в это время находились около 60 человек, пришедших на поминки погибшего на войне односельчанина.

Смотрите также:

Хаос в Конгрессе США: что будет с военной помощью Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Вид на Стамбул

Турция проведет третий саммит по достижению мира в Украине

Турция проведет третий саммит по достижению мира в Украине

Мирный саммит по Украине пройдет в конце октября в Стамбуле, пишет Bloomberg. Подобные встречи уже проходили в Саудовской Аравии и Дании.
Конфликты5 октября 2023 г.
Канцлер Германии Олаф Шольц на трапе самолета перед вылетом в на саммит ЕС Гранаду, 5 октября 2023 года

Оппозиция в Германии критикует Шольца за отказ поставлять Украине ракеты Taurus

Оппозиция в Германии критикует Шольца за отказ поставлять Украине ракеты Taurus

Отказ передать Киеву ракеты большой дальности обернется для ФРГ "фундаментальной потерей доверия" и затянет войну, считают в ХДС.
Конфликты6 октября 2023 г.
external

"Мы привыкли к войне": дети прифронтовой полосы в Украине

"Мы привыкли к войне": дети прифронтовой полосы в Украине

Не все в Украине могут или хотят покинуть города и села, расположенные вблизи от линии фронта. Целые семьи с детьми остаются жить в прифронтовой полосе. Репортаж DW из городка Курахово, расположенного всего в 16 км от передовой.
Конфликты2 октября 2023 г.03:29 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Последствия ракетного удара по Харькову

В результате обстрела Харькова погиб 10-летний мальчик

Конфликты6 октября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о борьбе с нелегальной миграцией: флаг ЕС, на котором между звездами изображены шлагбаумы и дорожные знаки "STOP" и "Въезд запрещен"

Нелегальная миграция: что делают страны ЕС для борьбы с ней

Нелегальная миграция: что делают страны ЕС для борьбы с ней

Политика5 октября 2023 г.
Здание Центризбиркома в Кишиневе

Как Молдова избавляется от влияния пророссийского олигарха

Как Молдова избавляется от влияния пророссийского олигарха

Политика5 октября 2023 г.
Frankreich EU-Parlament in Straßburg

Как Европарламент хочет наказать Баку за действия в Карабахе

Как Европарламент хочет наказать Баку за действия в Карабахе

Политика5 октября 2023 г.
Российский "предвыборный" плакат в Донецке, сентябрь 2023

Сколько РФ тратит на оккупированные территории (инфографика)

Сколько РФ тратит на оккупированные территории (инфографика)

Экономика и бизнес5 октября 2023 г.
Сбор зерновых под Одессой

Украина "поставила на паузу" иск в ВТО по экспорту зерна

Украина "поставила на паузу" иск в ВТО по экспорту зерна

Конфликты5 октября 2023 г.
Крылатая ракета Taurus

Олаф Шольц пока не хочет передать Украине ракеты Taurus

Олаф Шольц пока не хочет передать Украине ракеты Taurus

Конфликты4 октября 2023 г.
На главную страницу