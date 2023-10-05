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Турция проведет третий саммит по достижению мира в Украине

Даниил Сотников
5 октября 2023 г.

Мирный саммит по Украине пройдет в конце октября в Стамбуле, пишет Bloomberg. Подобные встречи уже проходили в Саудовской Аравии и Дании.

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Вид на Стамбул
Вид на СтамбулФото: Chun Ju Wu/Zoonar/picture alliance

Турция планирует провести третий саммит по достижению мира в Украине, аналогичные которому уже проходили в Дании и в Саудовской Аравии, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg в четверг, 5 октября.

Встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники обсудят "пути достижения прочного мира в Украине", пишет Bloomberg. По информации агентства, в саммите примет участие "ограниченное число официальных лиц", включая советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Союзники надеются, что на встречу прибудет и представитель Китая, но пока нет никаких твердых договоренностей.

Представителей России на встречу не пригласили, а подобные саммиты в прошлом она назвала "нелегитимными", отмечает Bloomberg.

На повестке саммита - мирный план Украины

Украинские и западные чиновники попытаются убедить руководство таких стран, как Бразилия и Индия, занимающих в основном нейтральную позицию по отношению к российскому вторжению, выступить против политики Москвы, пишет Bloomberg. Союзники видят в саммите возможность для Украины объяснить свою позицию напрямую этим странам.

На повестке дня саммита в Турции - мирный план Владимира Зеленского и намерение президента провести глобальный саммит по этим предложениям позднее в этом году.

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