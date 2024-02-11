В результате двух взрывов в Элисте ранены пять человек

В результате двух взрывов в Элисте ранены пять человек11 февраля 2024 г.
В центре психологической помощи в Элисте вечером в субботу, 10 февраля, прогремел взрыв. В результате погиб пришедший на прием мужчина, который и осуществил подрыв, сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Калмыкия. Кроме того, сотрудник центра и его родственник получили ранения и были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.
Погибший состоял на учете в психоневрологическом диспансере, уточнили в СКР. Взрыв произошел в ходе конфликта клиента с работником центра психологической помощи, добавило ведомство. Организация расположена в жилом доме. Из пострадавшего подъезда были эвакуированы 30 человек, указало агентство ТАСС.
В ночь на 11 февраля еще один взрыв прогремел в доме погибшего мужчины. В результате пострадали трое сотрудников регионального управления Росгвардии, которые проводили в помещении обыск. СКР возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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