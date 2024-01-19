Россию охватили аварии теплосетей. Почему их так много?

Инфраструктура теплоснабжения в России стареет быстрее, чем ее успевают модернизировать. При этом бюджетные затраты на ЖКХ снижаются, а львиная доля бюджета запланирована на военные нужды.

В регионах России продолжаются прорывы на теплотрассах. Явление для страны сезонное, спровоцированное в этом году рекордными морозами, объясняют эксперты. Но проблема носит системный характер и усугубляется с каждым годом, добавляют они. В частности, многодневный ремонт теплотрасс свидетельствует о серьезном характере аварий.

В зависимости от региона, износ теплосетей составляет от тридцати до семидесяти процентов. В ближайшие годы львиную долю бюджета отправят на военные цели, а затраты на ЖКХ упадут до рекордных значений за последние шесть лет. Нагрузка на теплотрассы ежегодно будет увеличиваться, учитывая активные темпы ввода нового жилья, а значит, в будущем страну ждут новые коммунальные коллапсы.

Улицы в регионах превратились в реки кипятка

Самой крупной коммунальной аварией стал прорыв теплосети в Подольске, где из строя вышла котельная на территории "Климовского специализированного патронного завода". В течение почти четырех дней без тепла оставались тысячи людей. Власти обвинили в случившемся акционеров патронного завода, а на скамью подсудимых посадили двух фигурантов уголовных дел - начальника котельной завода Александра Чикова и заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева. 17 января губернатор Подмосковья отчитался, что во все дома вновь подали тепло.

Вслед за Подмосковьем крупные прорывы на теплотрассах произошли и в других регионах России. В числе самых последних - крупнейшая за последнее несколько лет авария на теплосети в Новосибирске: без тепла остались около 400 домов, в том числе школы, больницы, детские сады, а одна из улиц утонула в паре от кипятка. Выяснилось, что прорвало трубу, проложенную еще в 1974 году. Аналогичная авария произошла в Нижнем Новгороде, где ожоги получили 16 человек, среди них двое детей: они оказались в потоке кипятка, залившего улицу. Без отопления также оставались тысячи горожан. Издание "7х7" подсчитало, что в этом году аварии на теплоснабжающей системе произошли как минимум в 43 субъектах.

Протесты - "угроза конституционному строю России"

В некоторых регионах недовольство граждан приобрело формы протеста. В Электростали в Подмосковье люди разжигали костры во дворах и записывали для соцсетей видеоролики, на которых выкрикивали "Замерзаем". Акция быстро завирусилась в Сети и привлекла к себе внимание властей: проблему с отоплением устранили, и спустя два дня костры во дворах потухли.

Один из активистов в Новосибирске запросил разрешение городской мэрии на проведение митинга в связи с коммунальными авариями и общим состоянием ЖКХ в городе. Ожидаемо ему отказали, чиновники сформулировали отказ довольно необычно: "мероприятие создает угрозу правам и свободам человека [...] и общественной безопасности, в том числе конституционному строю".

В остальном в стране тихо пережидают холод в квартире.

Прорывы теплотрасс - одна из сезонных проблем, к которым население России отчасти привыкло, поэтому нет заметных протестов, объясняет политолог, профессор университета Хельсинки Владимир Гельман. Это связано во многом с тем, что власти в регионах де-факто назначаются федеральным центром, говорит он, и не подотчетны жителям: "У них нет и сильных стимулов к тому, чтобы заботиться о благополучии горожан".

В начале января в Москве было до 30 градусов мороза Фото: Vera Savina/AFP

Время от времени федеральный центр вмешивается, демонстративно наказывая региональных чиновников, ситуацию "под личный контроль" берет Путин. Но это не меняет системный характер проблемы, говорит Гельман. Из-за строгой вертикали власти местные чиновники не способны повлиять на выделение достаточных средств на ремонт теплоснабжающей инфраструктуры, заключает политолог.

Удручающие перспективы до 2030 года

В 2022 году в правительстве прошло совещание при участии Михаила Мишустина, на котором обсуждалась "жилищная стратегия" до 2030 года. Там отметили, что в 2021 году Россия достигла рекордных темпов ввода нового жилья за всю историю - 92,6 млн кв. метров, половина из которых приходится на многоквартирные дома.

Согласно отчету, основная проблема, с которой столкнутся, в том числе, растущие микрорайоны, - это нагрузка на существующие теплосети, износ которых в среднем составляет 30 процентов. Замене подлежат 50 из 167 тысяч километров . В среднем ежемесячно происходит 6600 происшествий, а время на ремонт занимает около десяти часов. Ситуация в перспективе следующих лет будет ухудшаться, говорится в докладе. Ветшание инфраструктуры ежегодно составляет 3%, а финансирования хватает на ремонт 1-2%.

В этой ситуации оказать поддержку мог бы частный бизнес, считают чиновники. Модернизировать объекты можно было бы в формате государственно-частного партнерства, затем в результате эксплуатации отдавая прибыль предпринимателям. Но бизнес не заинтересован модернизировать такие объекты в поселках и малых городах, говорится в том же докладе, а задолженность населения и организаций по жилищно-коммунальным услугам уже превысила 1,5 трлн рублей.

Якутск - один из самых холодных городов в мире Фото: Roman Kuturov/REUTERS

Бизнес опасается убытков, особенно в тех регионах, где проводится строгая тарифная политика, объясняет финансовый аналитик Дмитрий Кумановский. По этой причине, по его словам, "Газпром" в конце прошлого года продал теплоснабжающую компанию ГУП ТЭК городу Санкт-Петербургу. Если тариф не регулировать, то стоимость услуг за ЖКУ взлетит, предполагает эксперт.

"Без субсидий от региональных властей, производство тепла в режиме когенерации (при выработке электроэнергии), а также на отдельных котельных - экономически не выгодна", - говорит он.

Бюджетные затраты на ЖКХ в течение трех лет будут снижаться

В прошлом году Госдума утвердила бюджет России, в котором до 2026 года военные затраты получат наибольший приоритет. На национальную оборону направят около 30% расходной части 10,8 трлн (6% ВВП). Внимание к социальным и коммунальным сферам впервые уйдет на второй план. При этом планируется радикальное сокращение расходов на ЖКХ. В этом году на эти цели выделят 886 млрд рублей - на 24 млрд рублей больше, чем в 2023-м. А в 2025 году - урежут на 43%, до 506 млрд рублей, в 2026-м - еще на 25%, до 381 млрд рублей.

По подсчетам украинской версии Forbes, за шесть месяцев 2023 года Россия потратила на войну около 167,3 млрд долларов. Например, за один день - 13 января - российские войска выпустили больше 40 ракет и дронов стоимостью 239 млн долларов. Стоимость одной ЗУР С-300 - 2 млн долларов.

При этом на реконструкцию теплосетей Петербурга, износ которых, по оценкам экспертов, составляет около 40%, требуется не менее 570 млн долларов. Модернизация одной котельной стоит примерно 3 млн долларов - почти как одна ЗУР С-300.

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