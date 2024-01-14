В Новомосковске без отопления остались сотни домов, больница

Из-за поломки выключателя трансформатора на ГРЭС в Новомосковске остыли батареи в 372 многоэтажных домах, 10 школах, 16 детсадах и одной больнице.

В городе Новомосковске Тульской области в результате аварии на ГРЭС остались без отопления 372 многоэтажных дома, 10 школ, 16 детских садов и одна больница, сообщают в воскресенье, 14 января, местные СМИ и русскоязычные Telegram-каналы.

"Специалисты пытаются восстановить работу ГРЭС, однако пока не получается - жители пишут, что батареи в домах остыли. В городе -12 градусов", - говорится в посте Telegram-канала Baza .

Между тем телеканал "Первый тульский" сообщает на своем сайте, что на Новомосковской ГРЭС вышел из строя высоковольтный ввод выключателя трансформатора. Указывается, что в региональном правительстве уже объявили о направлении в Новомосковск "дополнительных ресурсов" и подготовке аварийных бригад. Кроме того, в город направят передвижные электростанции.

Аварии на теплотрассах в России

На фоне рекордных морозов в России с начала 2024 года почти в 20 регионах страны произошли аварии на системах теплоснабжения. Самой крупной стала авария в городе Подольске Московской области, где жители 174 многоквартирных домов больше недели оставались без отопления. По факту аварии было возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых отправлены в СИЗО.

13 января из-за аварии на теплотрассе более 40 многоквартирных домов остались без отопления в Липецке. Аварии на теплотрассах произошли также в ряде областей Центральной России, Дагестане, Приморье, Карелии и Урале. В результате без отопления остались десятки тысяч человек.

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