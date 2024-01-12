В Петрозаводске уволилось все руководство комитета ЖКХ

В Петрозаводске на фоне коммунальных аварий и снегопадов уволились по собственному желанию председатель комитета ЖКХ в мэрии Юлия Мизинкова, а также начальники всех управлений этого комитета. Об этом в пятницу, 12 января, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы.

Накануне в мэрии Петрозаводска лопнули трубы, так что чиновникам пришлось принимать граждан в пальто и шапках, пишут Telegram-каналы "7 x 7 - горизонтальная Россия" и From Karelia with freedom .

Другой проблемой в Петрозаводске, судя по сообщению депутата городского совета Ольги Тужиковой в соцсети "В контакте" , является скопление мусора вблизи снежных свалок. Депутат предлагает жителям города подавать в связи с этим иски против администрации Петрозаводского городского округа.

Морозы и коммунальные аварии в России

Рекордные морозы в России спровоцировали целую серию коммунальных аварий, в том числе в Подмосковье. В некоторых городах местные жители начали устраивать митинги с требованием вернуть тепло в дома.

4 января в Подмосковье была зафиксирована температура минус 43 градуса. В этот день в Подольске вышла из строя котельная на территории "Климовского специализированного патронного завода", которая отапливала 170 домов, включая школы, детские сады и больницы микрорайона Климовск. Последствия этой аварии затронули десятки тысяч человек (всего в Климовске проживают 50 тысяч человек). По состоянию на 9 января без тепла в квартирах оставались 7 тысяч человек, сообщали российские СМИ.

6 января в Подольске ввели режим локального ЧС. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил аварию на котельной бездействием владельцев завода и отсутствием связи с ними. 9 января СК РФ сообщил, что в Подмосковье по уголовному делу об отключении отопления были задержаны замглавы администрации Подольска, начальник котельной и гендиректор патронного завода, которому принадлежит котельная.

Аварии на теплотрассах

Локальные прорывы трубопроводов начались еще до морозов в новогодние праздники. В декабре об авариях на теплотрассах сообщали в Калининграде, Санкт-Петербурге (пострадали два человека), а в городе Артем в Приморском крае без воды на сутки оставались 70 тысяч человек.

11 января прорывы теплотрасс случились в Новосибирске, Саратова и Волгограде. В результате без отопления остались десятки тысяч человек.

Коммунальные коллапсы - традиционное и сезонное явление, повторяющееся из года в год в России. Во многом это связано с ветхим состоянием инфраструктуры. По данным зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, 40% коммунальных сетей требуют немедленной замены. По ее словам, на модернизацию системы в ближайшие два года правительство планирует потратить 150 млрд рублей.

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