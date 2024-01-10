"Прорыв года": почему в морозы россияне остались без тепла

Наиболее тяжелая ситуация в городе Климовск, где из строя вышла котельная на патронном заводе. Без тепла в домах остались десятки тысяч жителей.

Рекордные морозы в России спровоцировали целую серию коммунальных аварий, в том числе в Подмосковье. В некоторых городах местные жители начали устраивать митинги с требованием вернуть тепло в дома. Федеральные телеканалы и чиновники несколько дней хранили молчание, а затем обвинили в аварии собственников котельной, проживающих за границей. Вместе с тем власти признают: почти половина коммунальных сетей в России давно нуждается в модернизации.

Губернатор Подмосковья: "Мы понимаем, что каждому терпению есть предел"

В новогодние праздники в Подмосковье зафиксировали самую низкую температуру за последние 40 лет метеонаблюдений - 4 января в этом регионе было минус 34 градуса. В этот день в Подольске вышла из строя котельная на территории "Климовского специализированного патронного завода", которая отапливала 170 домов, включая школы, детские сады и больницы микрорайона Климовск. Это - десятки тысяч человек (всего в Климовске проживают 50 тысяч человек). По состоянию на 9 января без тепла в квартирах оставались 7 тысяч человек, сообщали российские СМИ.

В начале января в Москве было до 30 градусов мороза Фото: Vera Savina/AFP

Местные жители в соцсетях делились кадрами последствий аварии: лопнувшими радиаторами, льдом на стенах квартир, залитыми водой лестницами в подъездах. Один из жителей Подольска иронично напомнил, что в конце прошлого года руководству города вручили премию "Прорыв года" за "Эффективное управление ресурсами".

Как следует из постов в соцсетях, власти бездействовали несколько дней: местные жители начали сообщать о проблемах еще за день до аварии, публикуя в соцсетях видео прохудившийся надземной прокладки тепломагистрали. Режим локального ЧС ввели только 6 января, а первое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал 7-го.

Он объяснил аварию на котельной бездействием владельцев завода и отсутствием связи с ними. По данным РБК, персонал котельной до последнего момента пытался справиться с аварией собственными силами, запустив дополнительный котел слишком поздно - к этому моменту теплотрассы в городе замерзли. Один из акционеров КСПЗ Марина Сахарова настаивала, что причина коллапса не в котельной, а в аварийном состоянии городских теплосетей - работу котельной пришлось остановить как раз из-за прорывов за пределами завода.

Власти обвиняют "иностранных" владельцев КСПЗ

Воробьев на встрече с местными жителями заявил, что власть осознает: "Каждому терпению есть предел", и чиновники принимают меры для нормализации ситуации. По его словам, виновники прорыва - владельцы КСПЗ, двое из которых находятся за границей (по данным РБК, Марина Сахарова проживает в Германии), и объявил о начале национализации завода вместе с котельной. Силовики возбудили несколько уголовных дел.

Сергей Чемезов Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

Вместе с тем российские СМИ сообщили, что "частью акций" владеет государственная корпорация "Ростех", возглавляемая сослуживцем Путина по КГБ в ГДР Сергеем Чемезовым. Издание "Агентство" выяснило, что заводом в последние годы руководили бывший охранник Путина Игорь Рудык и полковник ФСБ Игорь Кушников, обвинявшийся в создании в 1990-х одной из московских ОПГ.

9 января в ситуацию вмешался Владимир Путин. Он по телефону обсудил ситуацию с Воробьевым и главой МЧС Александром Куренковым. Все федеральные телеканалы, до утра вторника молчавшие об аварии, поместили этот сюжет в начале утренних выпусков новостей.

Жители Электростали жгут на улицах костры

На перебои с подачей тепла пожаловались жители Химок, Солнечногорского и Раменского районов Подмосковья. В Электростали стали жечь костры на улицах - так люди пытаются привлечь внимание властей к отсутствию отопления в их квартирах. Одна из местных жительниц рассказала, что температура в квартирах держится в диапазоне от 10 до 18 градусов тепла: "В домах находиться невозможно".

В Якутске к морозам привыкли Фото: Roman Kuturov/REUTERS

Локальные прорывы трубопроводов начались еще до морозов в новогодние праздники. В декабре об авариях на теплотрассах сообщали в Калининграде, Санкт-Петербурге (пострадали два человека), а в городе Артем в Приморском крае без воды на сутки оставались 70 тысяч человек.

Параллельно региональные власти сообщали о повышении тарифов на коммунальные услуги, например, в Калининграде тариф на отопление планируют увеличить летом 2024 на 16%. В Московской области квитанции за ЖКУ "подорожают" в среднем на 1-2 тысячи рублей, сейчас средняя сумма платежа в этом регионе составляет 7-8 тыс. рублей.

Сезонный прорыв теплосетей - результат общего аварийного состояния инфраструктуры

Коммунальные коллапсы - традиционное и сезонное явление, повторяющееся из года в год в России. Во многом это связано с ветхим состоянием инфраструктуры. 40% коммунальных сетей требуют немедленной замены, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, на модернизацию системы в ближайшие два года правительство планирует потратить 150 млрд рублей.

"Мы продолжаем эксплуатировать ту коммунальную инфраструктуру, которая была создана в советские времена. Мы вкладывали не в модернизацию, а в то, чтобы эту всю устаревшую инфраструктуру поддержать", - сказала она.

Константин Крохин, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, считает: аварии возникают из-за слишком плотной застройки территорий. Старая инфраструктура на такую плотность жилья просто не рассчитана.

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