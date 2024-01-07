СК открыл дело после отключения отопления в части Подольска

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудило уголовное дело из-за отключения отопления в части города Подольск под Москвой. Об этом ведомство сообщает в воскресенье, 7 января. Дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи устанавливают причины и условия, приведшие к аварии. В СК объясняют прорыв теплотрасс неправильной эксплуатацией котельной. В помещениях организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски, техническую документацию изымают, а руководство допрашивают, добавили в ведомстве.

Губернатор призвал передать котельную от частников муниципальной компании

Ранее в этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснил, что котельная "находится в ведении частников", а ее владельцы "выходить на связь не захотели и скрылись". Власти намерены просить СК выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию.

В то же время глава региона указал, что после запуска второго котла "у нас достаточно мощностей", чтобы обогреть квартиры пострадавшего микрорайона Климовск, в которых пропало отопление. Проблемой сейчас может стать состояние системы отопления в жилых домах, поскольку трубы и батареи могли быть частично разморожены, пояснил Воробьев.

Жители части Климовска без отопления на фоне морозов

Авария в системе теплоснабжения произошла 4 января. В областном Минэнерго объяснили происшествие скачком напряжения на тепловой сети и последовавшим гидравлическим ударом. В Климовске без отопления остались около 20 тысяч человек.

На следующий день жители пострадавшего микрорайона провели митинг на одной из площадей Климовска. Они требовали вернуть отопление в дома и наказать виновных в коммунальной аварии. По словам жильцов, температура в квартирах опустилась до 10 градусов тепла на фоне морозов в европейской части России. Власти Подольска в тот же день ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, чтобы задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

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