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В части Подольска ввели режим ЧС из-за аварии на теплотрассе

Павел Мыльников
6 января 2024 г.

Авария лишила тепла десятки тысяч жителей микрорайона Климовск. Локальный режим ЧС позволит подключить дополнительные силы, пояснили власти. В Подольске прошел митинг с требованием вернуть отопление.

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Московский Кремль и прогулочное судно на покрытой льдом Москве-реке
В европейскую часть России в последние дни пришли морозыФото: Vera Savina/AFP

Власти подмосковного города Подольск в пятницу, 5 января, ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера на фоне аварии на теплотрассе. Это решение позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы, пояснил глава городского округа Григорий Артамонов.

В микрорайоне Климовск, где в части многоквартирных домов пропало отопление, действуют два пункта обогрева, указал Артамонов. Резервный котел, запущенный 5 января, работает в штатном режиме, а работа котельной "КСПЗ" была стабилизирована 6 января, добавил чиновник. Ранее глава городского округа отмечал, что из-за морозов система замерзла, а при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

Десятки тысяч жителей без отопления

Авария в системе теплоснабжения произошла 4 января. В областном Минэнерго объяснили происшествие скачком напряжения на тепловой сети и последующим гидравлическим ударом. В Климовске без отопления остались почти 20 тысяч человек, утверждает Telegram-канал Baza.

На следующий день жители пострадавшего микрорайона провели митинг, требуя вернуть отопление в дома и наказать виновных в коммунальной аварии. По словам жильцов, температура в квартирах опустилась до 10 градусов тепла на фоне морозов в европейской части России.

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