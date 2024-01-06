Морозы в Европе: в Осло отмечена рекордная температура

Температура в столице Норвегии впервые за все время наблюдений упала ниже минус 30 градусов. Небывалые морозы продолжаются в Швеции и Финляндии.

Сильные морозы сковали север Европы, в Осло была зафиксирована самая низкая температура за всю историю метеорологических наблюдений. Столбик термометра в одном из районов столицы Норвегии в ночь на субботу, 6 января, опустился до отметки минус 31,1 градусов Цельсия, сообщает агентство AFP.

При этом, по данным Норвежского метеорологического института, температура в городе за последние 24 часа не поднималась выше отметки минус 21 градус. Около 9 утра по местному времени 6 января температура по городу держалась на отметке минус 29 градусов.

Несмотря на северное расположение Осло, наблюдающиеся в городе сильные морозы крайне нетипичны для него. Согласно данным американского проекта "Национальные центры экологической информации", минимальная среднестатистическая температура в столице Норвегии в январе держится на отметке выше минус 10 градусов Цельсия.

С рекордными морозами столкнулись Швеция и Финляндия

Экстремальные холода и снегопады в начале января накрыли несколько стран на севере Европы. В Швеции 3 января температура в одном из регионов падала до минус 43 градусов Цельсия, что стало рекордным показателем за последние 25 лет.

В Финляндии также отмечают рекордные морозы. В Лапландии трижды за неделю фиксировали температуру, оказывавшейся самой низкой за десятилетия наблюдений - она опускалась до отметки минус 44,3 градуса Цельсия.

С аномальными морозами в начале января столкнулась и европейская часть России - к примеру, в Москве в ночь на 4 января температура опустилась до минус 27 градусов. В ту же ночь на северо-востоке столицы РФ произошел пожар на трансформаторной подстанции, из-за чего без отопления и света остались дома в Отрадном, Бибирево, а также Северном и Южном Медведково.

Подобные проблемы с отключением отопления и его недостатком во время холодов наблюдаются и в некоторых городах Подмосковья.

Германия продолжает борьбу с наводнением

В то время как север Европы захлестнули морозы, регионы по всей Германии страдают от наводнений, которые произошли после продолжительных дождей в конце декабря. В федеральных землях Нижняя Саксония, Сансония-Анхальт, Тюрингия и Северный Рейн - Вестфалия множество рек вышло из берегов, плотины не справлялись с напором воды.

При этом в стране продолжают готовиться к новым угрозам наводнения, а местами - к возможному прорыву дамб. Для Германии это стало первым подобным потрясением с момента наводнения в долине реки Ар в 2022 году.

В то же время синоптики предупреждают о надвигающемся на Германию арктическом холоде из Скандинавии. Сильные морозы могут представлять угрозу подтопленным зданиям и коммуникациям в районах наводнений.

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