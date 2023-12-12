Госдума ввела наказания за "фейки" о Росгвардии

Нижняя палата парламента РФ одобрила поправки в УК и КоАП, согласно которым устанавливается ответственность за "дискредитацию" и "фейки" в отношении "добровольцев" Росгвардии, воюющих в Украине.

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь "добровольческие формирования", а также наказывать за критику в их адрес. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента во вторник, 12 декабря.

Согласно документу, статья 207.3 Уголовного кодекса РФ о военных "фейках" будет распространена на "войска национальной гвардии Российской Федерации", которые могут использоваться для участия в войне против Украины. Такие же поправки вносятся в статью 280.3 УК о "дискредитации" российских военных. Кроме того, упоминание сотрудников Росгвардии добавят в статью 284.3 УК об "оказании содействия в исполнении решений" суда в Гааге и других международных инстанций, в которых не участвует Россия. Максимальное наказание по этим статьям варьируется от 5 до 15 лет лишения свободы.

Упоминание этих добровольцев тоже вносится в статью 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Максимальное наказание по административной статье о "дискредитации" - штраф до 1 млн рублей для юрлиц.

Росгвардейцы активно участвуют в войне в Украине

Ранее один из соавторов этого законопроекта, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обосновал необходимость появления "добровольческих формирований" тем, что бойцы Росгвардии активно участвуют в войне в Украине и выполняют там задачи, "схожие с функционалом Минобороны".

Документ наделяет "добровольцев" Росгвардии теми же правами, что и участников "добровольческих формирований" Минобороны РФ. Эти формирования, как сообщается, будут привлекать для выполнения "отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористических операций".

Создавать "добровольческие подразделения" Росгвардия сможет по решению президента РФ.

Поправки о срочной службе в органах ФСБ

Законопроект о "добровольческих формированиях" также вводит поправки, которые позволяют проходить срочную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности, в том числе в погранвойсках ФСБ России.

Исключение делается для россиян, имеющих второе гражданство или документы, которые разрешают проживать в другой стране, людей с судимостью, тех, кто принимает наркотики или психотропные препараты без рецепта врача, а также "иностранных агентов".

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