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В ряде регионов РФ ввели режим ЧС из-за весеннего паводка

Ася Миллер
19 мая 2024 г.

В зоне подтопления оказались сотни жилых домов в Тюменской, Курганской и Омских областях.

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Затопленные паводковыми водами дома в Курганской области, апрель 2024 года
Затопленные паводковыми водами дома в Курганской области, апрель 2024 годаФото: Donat Sorokin/TASS7dpa/picture alliance

Из-за весеннего паводка несколько сотен жилых и дачных домов в Тюменской, Курганской и Омских областях оказались в зоне подтопления. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщают местные власти и региональные управления МЧС России.

В Тюменской области, по данным на 19 мая, остаются подтопленными 277 жилых домов, 347 дачных домов, 3 209 приусадебных участков, а также 37 участков автодорог. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в пунктах временного размещения находятся 163 жителя региона, в том числе 52 ребенка. В освободившихся от воды населенных пунктах по руслу реки Ишим проводится дезинфекция. Режим ЧС из-за паводка в Тюменской области действует с 8 апреля. За это время были эвакуированы около 7000 человек.

Вода в Курганской и Омской областях начала убывать

В Курганской области, по данным Главного управления МЧС РФ по региону, подтопленными остаются 5511 дачных и 164 жилых дома, четыре низководных моста, а также 12 участков дорог. По данным курганского гидрометеоцентра, уровень воды в реке Тобол, из-за половодья которой в регионе с 8 апреля действует режим ЧС, за сутки снизился на 16 см - до 621 см.

Уровень воды реке Иртыш в Омской области, по утверждениям главы региона Виталия Хоценко, перестал расти и на 19 мая составляет 946 см. "Вода в реке Ишим также продолжает убывать и сейчас составляет 1546 см", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. Тем не менее по словам губернатора, "прогнозы делать рано, но мы видим отрицательную динамику".

Паводковая ситуация в Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера с 17 мая. Наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Ишимском районе. Всего в регионе эвакуировано 2 041 человек.

От весеннего половодья пострадали десять субъектов РФ

Ситуация с паводковыми водами также обострилась в Якутии. Из-за роста уровня воды в реке Лена подтоплено уже 13 сел в Намском районе. "Такого сильного паводка не ожидал никто. Подтоплены даже те населенные пункты, в которых наводнения не было никогда ранее", - написал в Telegram первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Глава МЧС России Александр Куренков в субботу, 18 мая, на совещании с Владимиром Путиным сообщил о подтоплении из-за паводковых вод почти 1,4 тысячи жилых домов в десяти субъектах РФ. В докладе президенту министр также упомянул пострадавшие от весеннего паводка 11 социально значимых объектов, 84 участка автомобильных дорог и 29 низководных мостов.

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