Паводки в восточной части РФ: уровень воды продолжает расти

За прошедшие сутки число подтопленных домов и участков увеличилось в Тюменской области. В зону паводка в Томской области попали еще два новых населенных пункта.

На востоке России продолжают бороться с последствиями наводнений, вызванных весенними паводками и дождями. Число жилых домов и приусадебных участков, подтопленных из-за паводка, за сутки выросло в Тюменской области, сообщает в субботу, 4 мая, агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, на сегодняшний день в 47 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 384 дома, 523 дачных дома, более 3,2 тысячи приусадебных участка, 34 участков автомобильных дорог. Эвакуировано более 6,5 тысяч человек. Всего в 43 населенных пунктах области оставались подтопленными 361 дом, 523 дачных дома, более 3,1 тысячи приусадебных участка и 30 участков автомобильных дорог. С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС.

Вода в реке Ишим продолжает прибывать в Викуловском районе. Ведутся работы по укреплению защитной линии в местах возможных протечек в селах Викулово, Чебаклей, Поддубровное, Каргалы, Тюлешов Бор, приводит "Интерфакс" данные из сообщения МЧС. В селах Заборка, Тюлешев Бор,Чебаклей, Долгушино, Усть-Барсук, отрезанных водой от большой земли водой, организованы лодочные переправы, уточняют там.

В зоне паводка в Томской области - два новых населенных пункта

Уровень воды в Оби в Томской области продолжает повышаться, в зоне подтопления оказались еще два населенных пункта - село Тоинка в Чаинском районе и Высокий Яр в Бакчарском, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр областной администрации. "По состоянию на утро (4 мая. - Ред.), вода в нескольких приусадебных участках, в жилые дома не зашла", - сообщил губернатор области Владимир Мазур, слова которого приведены в сообщении.

Уровень воды в Оби, по данным на утро субботы, в районе села Никольское в Кривошеинском районе повысился на 12 см и составляет 894 см при опасной отметке 864 см; в районе села Александровское повысился на 20 см и составляет 742 см при опасной отметке 1030 см; в районе города Колпашево снизился на 3 см и составляет 879 см при опасной отметке 823 см.

Колебания уровней воды отмечается и на других реках Томской области. В самом Томске уровень воды в Томи несколько повысился, однако не до критических отметок, согласно данным властей региона.

Ликвидация последствий наводнения в Оренбуржье

В Оренбургской области, по данным ведомства, затопленными остаются 4621 жилой дом и 8528 приусадебных участков. К 3 мая пострадавшим в регионе было доставлено около 3,9 тысячи тонн гуманитарной помощи, отмечает пресс-служба МЧС.