  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КатастрофыРоссия

В Приморье введен режим ЧС федерального уровня

Жан Рофе
26 августа 2023 г.

Из-за обильных осадков, выпавших в Приморье за последние две недели, пострадали более 5000 домовладений, сообщил губернатор края. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей.

https://p.dw.com/p/4VbEB
Наводнение в Приморье, 12 августа 2023 года
Наводнение в Приморье, 12 августа 2023 годаФото: Yuri Smityuk/Tass/dpa/picture alliance

В Приморском крае из-за наводнения, вызванного сильными осадками, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Такое решение, как сообщил в пятницу, 25 августа, губернатор Олег Кожемяко, приняла правительственная комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС России Виктора Яцуценко.

"Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей", - написал Кожемяко в Telegram-канале.

В середине августа из-за сильных ливней власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Введение федерального уровня реагирования, по словам Кожемяко, позволит краю более оперативно получить от федерального центра помощь, в том числе финансовую, для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее стало известно, что во Владивостоке из-за сильных ливней около 70 тысяч горожан остались без света. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы после аварийных отключений электроснабжения. Министерство просвещения края решило перенести начало учебного года для некоторых классов.

Смотрите также:

Страшный ущерб наводнения в Словении

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Трагедия на Каховской ГЭС: вода ударила по сельскому хозяйству Украины (13.06.2023)

Трагедия на Каховской ГЭС: вода ударила по сельскому хозяйству Украины (13.06.2023)

Внезапное наводнение отрезало жителей нескольких районов Николаевской области от электроснабжения. Фермеры потеряли поля и урожаи.
Катастрофы13 июня 2023 г.03:33 мин.
external

Страшная катастрофа в Италии: вину за разрушительное наводнение несут и люди? Европа в фокусе

Страшная катастрофа в Италии: вину за разрушительное наводнение несут и люди? Европа в фокусе

Это настоящий апокалипсис. Так в Италии описывают катастрофическое наводнение на севере страны. Целые города ушли под воду. Тысячи людей были эвакуированы, есть погибшие и раненые. Больше всего пострадал регион Эмилия-Романья. После первого шока местные жители все чаще винят в трагедии и власть. Они уверены: последствия наводнения были бы менее разрушительными, если бы не человеческий фактор.
Политика1 июня 2023 г.26:00 мин.

Telegram-канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко

Сообщение в Telegram-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко
t.me
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Истребитель F-16 в полете
Трансляция

Зеленский призывает поспешить с передачей истребителей F-16

Конфликты26 августа 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: флаг Евросоюза, на котором вместо звезд - логотипы крупнейших интернет-платформ мира.

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Цифровые технологии25 августа 2023 г.
Бронзовый бюст Александра Македонского - историческая ценность или искусная подделка?

Уникальный артефакт или подделка? Тайна бюста Македонского

Уникальный артефакт или подделка? Тайна бюста Македонского

Искусство25 августа 2023 г.
Во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге китайский лидер Си Цзиньпин получил орден Южной Африки от ее президента Сирила Рамафосы

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Экономика и бизнес25 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

Конфликты25 августа 2023 г.
БелАЭС в районе Островца

Островец привыкает к статусу столицы атомной энергетики РБ

Островец привыкает к статусу столицы атомной энергетики РБ

Общество25 августа 2023 г.
Логотип YouTube

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

Технологии25 августа 2023 г.
На главную страницу