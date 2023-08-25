В Приморье введен режим ЧС федерального уровня

Из-за обильных осадков, выпавших в Приморье за последние две недели, пострадали более 5000 домовладений, сообщил губернатор края. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей.

В Приморском крае из-за наводнения, вызванного сильными осадками, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Такое решение, как сообщил в пятницу, 25 августа, губернатор Олег Кожемяко, приняла правительственная комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС России Виктора Яцуценко.

"Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей", - написал Кожемяко в Telegram-канале.

В середине августа из-за сильных ливней власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Введение федерального уровня реагирования, по словам Кожемяко, позволит краю более оперативно получить от федерального центра помощь, в том числе финансовую, для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее стало известно, что во Владивостоке из-за сильных ливней около 70 тысяч горожан остались без света. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы после аварийных отключений электроснабжения. Министерство просвещения края решило перенести начало учебного года для некоторых классов.

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