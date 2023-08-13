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В Приморье идет ликвидация последствий наводнения

Александра Иванова
44 мин. назад

Вызвавший наводнение в Приморье тайфун покинул регион. Туда направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС для координации работы по ликвидации последствий бедствия.

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Пострадавшие от наводнения в Приморье, 12 августа 2023 года
Наводнение в Приморье, 12 августа 2023 годаФото: Vitaliy Ankov/SNA/IMAGO

Тайфун "Ханун", вызвавший наводнение в Приморском крае, покинул регион. По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье была направлена оперативная группа центрального аппарата министерства для координации работы по ликвидации последствий наводнений, сообщает пресс-служба ведомства утром в воскресенье, 13 августа.

По данным МЧС, в 16 муниципальных образованиях Приморья от наводнения пострадали 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка и 43 участка автодорог. Водой отрезано 28 населенных пунктов. В ходе спасательной операции было эвакуировано более 2000 человек, в том числе 405 детей.

Восстановление электроснабжения в Приморье

Авиация доставляет пострадавшим гуманитарную помощь. В регионе работает 13 пунктов временного размещения, где к утру 13 августа находились 550 человек, в том числе свыше 160 детей. "Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных станций от воды", - указывает МЧС. Ранее администрация Уссурийска сообщила, что для безопасности населения в городе отключили около 50 трансформаторных подстанций системы электроснабжения.

Уточняется, что в Уссурийск из Амурского спасательного центра направлена дополнительная тяжелая техника, которую задействуют в аварийно-восстановительных работах после схода воды.

В Спасске-Дальнем, по данным пресс-службы правительства Приморского края, уровень воды в реке, затопившей город, превысил исторический максимум. "Уровень воды поднялся в четыре раза выше зафиксированного исторического максимума в 50 сантиметров и достиг двух метров. При этом, как отмечают местные жители, все происходило довольно стремительно. Улицы затапливало буквально на глазах. Вода поднималась на 30-40 сантиметров в час", - говорится в сообщении.

Режим ЧС из-за наводнения в Приморье

Из-за тайфуна "Ханун" и сильных дождей в девяти районах Приморского края был введен режим ЧС. От стихийного бедствия пострадали 65 населенных пунктов. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе.

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