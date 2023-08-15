Приморцы возмутились из-за компенсаций после наводнения

В Приморье из-за тайфуна "Ханун" затопило более четырех тысяч домов. В понедельник, 14 августа, жители Уссурийска встретились с мэром города Евгением Коржом и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, чтобы обсудить компенсации пострадавшим от наводнения. Размер денежных выплат вызвал негодование местных жителей.

Так, один из участников встречи рассказал, что у него затопило два этажа. Мэр города предложил ему компенсацию в 150 тысяч рублей. "И что я сделаю на 150 тысяч, что? Ребенок вот без одежды. Второй в школу собирается. Все нахер утонуло с учебниками. Что я сделаю на 150 тысяч?" - возмутился пострадавший от наводнения, предложив чиновникам "самим что-нибудь сделать за 150 тысяч". "Что ты купишь на них сейчас? Вы в магазине были сегодня? И что там, как с ценами?" - поинтересовался он.

После встречи местные жители остановили посреди дороги машину Евгения Коржа и вновь призвали его к ответу. Мэр Уссурийска заявил, что федеральный центр не дал региону "ни копейки денег", поэтому местным властям приходится справляться своими силами. "11 млрд не дают нам! ...Мы пишем бумаги - похер! Вся собственность федеральная! Им на...ать на нас с вами!" - сказал он.

Две тысячи за погибший огород, 25 - за затопленный дом

Ранее власти Михайловского района Приморья заявили, что готовы выплатить две тысячи рублей за погибший огород и 25 тысяч за затопленный дом, если уровень воды в нем поднялся выше 15 сантиметров. Если вода не дошла до этого уровня, пострадавшим полагается еще меньше - до 15 тысяч рублей.

Из-за тайфуна "Ханун" в Уссурийске прорвало дамбу, которая должна была защищать город от паводка. Из-за сильных дождей вода в реках Приморского края поднялась до рекордного уровня. Десятки населенных пунктов остаются отрезанными от транспортного сообщения, около двух тысяч человек эвакуировали.

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