 В Праге протестовали против президента Чехии | Новости из Германии о Европе | DW | 30.04.2021

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Европа

В Праге протестовали против президента Чехии

Тысячи людей собрались в центре чешской столицы, недовольные пророссийской политикой президента Чехии Милоша Земана, которого они называли "марионеткой" Москвы.

Протестное шествие в Праге

Протестное шествие в Праге

Около 10 тысяч человек вышли на улицы и собрались на Вацлавской площади в Праге вечером в четверг, 29 апреля, протестуя против политики президента Чехии Милоша Земана в отношении России. При этом протестующие сохраняли социальную дистанцию из-за коронавирусных ограничений.

Организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии". По словам его представителей, Земан движет Чехию "прямо в руки России", распространяя "те же самые сказки, что и российские дезинформационные сайты, и российская пропаганда".

Если Земан останется на посту президента, это будет нести "риск для безопасности", заявил председатель движения Беньямин Ролл. Протестующие также подписывали петицию за то, чтобы предать Земана суду по обвинению в государственной измене.

Критика Земана

Ранее, 27 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг слова Милоша Земана о том, что у чешского следствия есть две версии взрыва на складе боеприпасов во Врбетице - неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб. По словам Бабиша, власти Чехии рассматривают лишь одну версию взрыва во Врбетице - и это версия причастности российских спецслужб.

Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан

В свою очередь, глава МВД Чехии Ян Гамачек раскритиковал Земана, заявив, что попытка объяснить "столь сложный случай" в восьмиминутной речи была "бесполезной" и лишь "порадовала Москву".

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией

Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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