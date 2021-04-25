Чехия рассматривает лишь одну версию взрыва во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что власти Чехии рассматривают лишь одну версию взрыва во Врбетице - и эта версия причастности российских спецслужб. Бабиш опроверг слова президента Чехии Милоша Земана, который ранее заявил, что у следствия есть две версии произошедшего, сообщает в понедельник, 26 апреля, чешская телекомпания Česká televize.
В своем выступлении в воскресенье Милош Земан заявил, что есть две основные версии относительно причин взрыва во Врбетице - неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб. Он отметил, что доказательств присутствия агентов РФ на складе боеприпасов "не было в отчетах контрразведки", из чего, однако, не следует, что "что отсутствуют подозрения, что они там действительно были".
Глава МВД Чехии Ян Гамачек раскритиковал речь Земана, заявив, что попытка объяснить "столь сложный случай" в восьмиминутной речи была "бесполезной" и лишь "порадовала Москву". Андрей Бабиш согласился с мнением Гамачека и после совещания с президентом в понедельник подтвердил, что чешские власти рассматривают только одну версию.
Дипломатический конфликт между Чехией и Россией
Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.
Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков сотрудников российских диппредставительств. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве. Позже он пояснил, что в посольстве Чехии в Москве останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.
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Автор: Алоиз Бергер