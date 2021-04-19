Глава Чехии: Есть две версии о причинах взрыва на складе боеприпасов

Существуют две основные версии относительно причин взрыва боеприпасов на складе во Врбетице в октябре 2014 года, заявил президент Чехии Милош Земан. Его слова в воскресенье, 25 апреля, приводит "Радио Прага". Как отметил глава государства, это - неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб.
"Необходимо дождаться итогов расследования по взрывам в Врбетице, прежде чем делать выводы, так как доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки" - Службы безопасности и информации (BIS), утверждал чешский лидер. "Однако из этого не следует, что отсутствуют подозрения, что они там действительно были", - добавил он.
Про Мишкина и Чепигу: "уж точно были здесь не в отпуске"
Если же версия о причастности иностранных агентов не подтвердится, то из этого, по словам Земана, последует вывод, что "это была игра спецслужб, что серьезным образом отразится на внутриполитической жизни… страны".
В то же время он отметил, что "двое русских, подозреваемых в отравлении Скрипалей", посещали территорию Чехии. "Уж точно они не были здесь в отпуске", - добавил он.
Первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения ранее отмечал, что, по данным полиции, к взрывам были причастны агенты российской спецслужбы Александр Мишкин и Анатолий Чепига (имели российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года могли пользоваться также паспортами на имя гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова).
В свою очередь, говоря о высылке российских дипломатов, президент Чехии Земан подчеркнул, что в посольстве РФ в Праге должны работать "специалисты по развитию сотрудничества в сфере экономики и культуры, а не 18 шпионов".
Премьер Чехии говорил об однозначных доказательствах
До этого премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешские спецслужбы предоставили ему однозначные доказательства причастности офицеров российской военной разведки к взрыву боеприпасов в деревне Врбетице, унесшему жизни двух человек. "Чешская Республика - суверенное государство, и оно должно реагировать на обнаружение подобных фактов", - подчеркнул в этой связи премьер-министр.
Версию Бабиша поддержал вице-премьер Ян Гамачек. Комментируя расхождение в позициях, "Радио Прага" в свою очередь напомнило, что согласно конституции страны, президент как глава государства представляет его за рубежом, однако внешнюю политику Чехии определяет правительство.
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Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина