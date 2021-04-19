ЕС поддержал Чехию в расследовании действий ГРУ на ее территории

Евросоюз решительно осуждает незаконные действия на территории Чешской Республики, которые привели к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, и очень серьезно относится к основанным на тщательных расследованиях выводам чешских властей о том, что сотрудники военной разведки России ГРУ причастны к этим действиям. Такое заявление в ночь на четверг, 22 апреля, сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Россия должна положить конец действиям, нарушающим международное право и представляющим угрозу безопасности и интересам ЕС", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
ЕС готов принять решительные меры в поддержку Чехии
В заявлении Борреля, распространенном пресс-службой ЕС, указывается, что "Европейский Союз выражает полную солидарность Чешской Республике и поддерживает шаги, предпринятые ее властями на данный момент". ЕС готов поддержать и дальнейшие усилия, направленные на то, чтобы привлечь к суду ответственных за этот инцидент, отмечается далее в документе.
"Вредоносные действия российской разведки, направленные против интересов и безопасности ЕС и его членов, будут встречены решительными мерами - если потребуется, на уровне Евросоюза", - пообещал Боррель.
21 апреля чешский Сенат проголосовал за то, чтобы правительство страны в связи с результатами расследования по делу о взрывах в Врбетице разорвало договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией. Вместе с тем Сенат назвал инцидент "актом государственного терроризма" и рекомендовал правительству обсудить его в Совбезе ООН, а также внутри НАТО и ЕС и попросить союзников о поддержке.
Ультиматум Чехии Москве
21 апреля министр иностранных дел Чехии Кулханек предъявил Москве ультиматум. Если 20 высланных чешских дипломатов не смогут вернуться в Россию, из Праги выдворят десятки российских дипломатов, заявил он. По данным МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге сейчас работают 27 дипломатов и 67 технических служащих.
В ответ официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что в Москве "предупреждают Прагу о недопустимости вести разговор с Россией в ультимативном ключе" и что посол Чехии Витезслав Пивонька 22 апреля будет вызван в МИД РФ. "Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", - сказала Захарова.
Взрыв в Врбетице и ГРУ
По данным чешских следователей, сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР были причастны к мощному взрыву, прогремевшему на частном складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. В результате этого происшествия погибли два человека, а близлежащие древни пришлось эвакуировать.
Москва выдвинутые Прагой обвинения отрицает. 17 апреля Чехия выдворила из страны 18 российских дипломатов. В ответ РФ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
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Автор: Ян Брук, Анастасия Буцко