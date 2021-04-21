Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть договор о дружбе с РФ

В Чехии сенаторы в связи с расследованием дела о взрывах в Врбетице призвали правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также максимально сократить число сотрудников посольства РФ в Праге. Об этом сообщает вечером в среду, 21 апреля, чешское информационное агентство České noviny.
Соответствующую резолюцию поддержали 67 из 72 присутствовавших на голосовании сенаторов. Всего в Сенате Чехии 81 депутат.
По мнению сенаторов Чехии, произошедшие в 2014 году взрывы в Врбетице, к которым, по данным чешских властей, причастны российские спецслужбы, следует расценивать как "акт государственного терроризма", направленный против члена ЕС Чехии, а значит, и против всего Евросоюза.
"Дело Врбетицы" могут вынести на обсуждение Совбеза ООН
В связи с этим Сенат рекомендовал правительству обсудить "дело Врбетицы" в Совете Безопасности ООН, а также внутри НАТО и ЕС и попросить союзников о поддержке. "Правительство должно использовать все возможности и инструменты, которые дает Чешской Республике членство в этих организациях", - заявили в верхней палате парламента.
Вместе с тем сенаторы после четырехчасовых прений направили правительству просьбу обнародовать информацию о взрывах в Врбетице, не подпадающую под категорию гостайны, чтобы таким образом воспрепятствовать распространению дезинформации об этом инциденте.
По мнению сенаторов, правительство должно также потребовать у России финансовой компенсации для семей жертв взрывов.
Чешский ультиматум Москве
21 апреля глава МИД Чехии Кулханек предъявил Москве ультиматум. Если 20 высланных чешских дипломатов не смогут вернуться в Россию, из Праги выдворят десятки российских дипломатов, сказал он. По данным МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге сейчас работают 27 дипломатов и 67 технических служащих.
В ответ официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Москве "предупреждают Прагу о недопустимости вести разговор с Россией в ультимативном ключе" и что посол Чехии Витезслав Пивонька 22 апреля будет вызван в МИД РФ. "Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", - сказала Захарова.
Взрыв в Врбетице и ГРУ
По данным Чехии, сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР были причастны к мощному взрыву, прогремевшему на частном складе боеприпасов в древне Врбетице в октябре 2014 года. В результате этого происшествия погибли два человека, а близлежащие древни пришлось эвакуировать.
Москва выдвинутые Прагой обвинения отвергает. 17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ РФ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
Смотрите также:
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Двойной агент, танцовщица и куртизанка
В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Супруги Розенберг
В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Шпион в ведомстве канцлера
То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
"Кембриджская пятерка"
В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Из разведки на подиум
В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Шпионский Аншлаг
Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Шпион Штраус?
Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.
-
Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб
Шпионаж: версия 2.0
Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей.
Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина