Чехия потребовала вернуть ее дипломатов в Россию

Между Чехией и Россией усиливается дипломатический конфликт. Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек вечером в среду, 21 апреля, ультимативно потребовал, чтобы Москва к полудню 22 апреля позволила вернуться в Россию 20 высланным чешским дипломатам. В противном случае Чехия соразмерно сократит численность российского дипломатического персонала в Праге. Фактически это означает высылку еще 20 российских дипломатов.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Представитель Кремля назвал выдвинутые Прагой обвинения абсурдными и абсолютно беспочвенными. В конце минувшей недели Чехия выслала из страны 18 россиян. В ответ Москва выслала 20 чехов.

Якуб Кулханек также вручил послу РФ в Праге Александру Змеевскому ноту протеста. Наблюдатели расценили происходящее как самый глубокий кризис в отношениях между Чехией и Россией за многие десятилетия. Этот конфликт разрастается менее чем за полгода до парламентских выборов в Чехии.

Смотрите также: