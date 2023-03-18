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Протест в Лиссабоне
Протест в ЛиссабонеФото: Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images
ОбществоПортугалия

В Португалии - многотысячные протесты из-за роста цен

Олег Соколенко
36 мин. назад

Тысячи людей вышли на улицы Лиссабона, протестуя против роста цен и требуя повышения зарплат и пенсий. Более половины работающих в стране получают менее 1000 евро в месяц. Министр экономики отказался ограничивать цены.

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Тысячи людей вышли в субботу, 17 марта на улицы Лиссабона, протестуя против роста цен. Организовавший протесты крупнейший зонтичный профсоюз CGTP требует от властей Португалии немедленно повысить зарплаты и пенсии как минимум на 10 процентов и ввести потолок цен на базовые продукты питания.

Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы. По официальным данным, более половины работающих португальцев получают менее 1000 евро в месяц. Минимальный размер заработной платы составляет всего 760 евро. При этом инфляция в январе в годовом исчислении составила 8,3 процента, а цены на жилье в Португалии за 2022 год выросли на 18,7 процента.

В середине марта правительство, возглавляемое социалистом Антониу Коштой, анонсировало пакет мер по борьбе с жилищным кризисом. Однако оппозиция считает, что от них будет мало толку, если власти Португалии продолжат привлекать в страну обеспеченных иностранцев - в том числе, с помощью представленной в октябре "визы цифрового кочевника". Идею искусственного ограничения цен на продовольствие отверг министр экономики Антониу Кошта Силва, заявив, что лучший механизм регуляции цен - это свободный рынок.

В Португалии бастуют учителя

В январе в Лиссабоне также прошла крупная забастовка учителей. Они требовали повышения зарплаты в свете растущей инфляции и улучшения условий труда. Забастовки учителей в Португалии проходят с декабря 2022 года, из-за них некоторые школы страны были вынуждены временно прекратить работу.

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