Акция протеста учителей в Лиссабоне собрала тысячи человек

Десятки тысяч школьных учителей со всей Португалии вышли в субботу, 14 января, на улицы Лиссабона с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда. Они держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги, призывая министра образования Жоао Кошту уйти в отставку.

По данным полиции, к демонстрации, организованной Союзом всех работников образования (STOP), присоединились более 20 тысяч человек, сообщает информационное агентство Lusa. В то же время организаторы оценили число участников более чем в 100 тысяч.

Забастовки идут с декабря 2022 года

Это одна из крупнейших акций протеста в Португалии за последние годы. Протестующие говорят, что их нынешние зарплаты слишком низкие, особенно с учетом возросшей стоимости жизни. Как пишет агентство Reuters, учителя с самой низкой зарплатой зарабатывают около 1100 евро в месяц, но даже учителя высшей категории, как правило, получают в месяц менее 2000 евро.

С декабря 2022 года учителя по всей стране устраивают частичные забастовки, в результате чего некоторые школы были вынуждены закрыться. Новая волна протестов анонсирована с 16 января.

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