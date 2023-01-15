Акция протеста учителей в Лиссабоне Фото: Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images
ОбществоПортугалия
Акция протеста учителей в Лиссабоне собрала тысячи человек
Жан Рофе
1 ч. назад
Португальские учителя вышли на массовую демонстрацию в столице страны, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда.
https://p.dw.com/p/4MCVA
Реклама
Десятки тысяч школьных учителей со всей Португалии вышли в субботу, 14 января, на улицы Лиссабона с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда. Они держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги, призывая министра образования Жоао Кошту уйти в отставку.
По данным полиции, к демонстрации, организованной Союзом всех работников образования (STOP), присоединились более 20 тысяч человек, сообщает информационное агентство Lusa. В то же время организаторы оценили число участников более чем в 100 тысяч.
Забастовки идут с декабря 2022 года
Это одна из крупнейших акций протеста в Португалии за последние годы. Протестующие говорят, что их нынешние зарплаты слишком низкие, особенно с учетом возросшей стоимости жизни. Как пишет агентство Reuters, учителя с самой низкой зарплатой зарабатывают около 1100 евро в месяц, но даже учителя высшей категории, как правило, получают в месяц менее 2000 евро.
С декабря 2022 года учителя по всей стране устраивают частичные забастовки, в результате чего некоторые школы были вынуждены закрыться. Новая волна протестов анонсирована с 16 января.