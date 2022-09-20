В немецких школах работают более 3 тысяч учителей из Украины

Немецкие школы нуждаются в учителях и прочем педагогическом персонале из Украины, чтобы покрыть потребность в связи с ростом числа приехавших из этой страны детей.

В немецких школах в настоящее время работают более 3 тысяч учителей и ассистентов, которые с начала полномасштабного российского вторжения приехали из Украины. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает dpa со ссылкой на собственный опрос, проведенный среди министерств культуры и образования федеральных земель ФРГ.

Особенно много украинских сотрудников работают в школах Баварии. Профильное министерство в Мюнхене предположило, что в начальных и средних учебных заведениях этой земли работают от 500 до 700 украинских учителей и их ассистентов.

Больше всего школьников из Украины - в Баварии и СРВ

Кроме того, Бавария является одной из двух земель ФРГ с наибольшим числом украинских школьников (около 30 тысяч). Еще больше украинских беженцев - лишь в школах Северного Рейна - Вестфалии - около 35 тысяч. В общей сложности в немецких школах учатся около 180 тысяч учащихся из Украины, это число продолжает расти.

"Теоретически при нормальном соотношении учащихся и учителей, равняющемся 1:15 для такого числа школьников необходимо 12 тысяч дополнительных педагогов и вспомогательного персонала", - заявил глава Немецкого объединения учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) в интервью dpa. В общей сложности в немецких школах учатся почти 11 млн учеников и работают более 800 тысяч учителей.

Информация для украинских педагогов - на сайтах земельных министерств образования

Чтобы привлечь дополнительных педагогов, власти федеральных земель создали сайты, на которых украинские учителя могут получить информацию и отправить заявки на разные вакантные должности в зависимости от квалификации, признания дипломов и знания немецкого языка.

В частности, министерство образования Бранденбурга на своем сайте предлагает учителям со знанием немецкого заработную плату выше среднего на уровне не менее 3427,65 евро брутто, то есть до вычета налогов и сборов. Возможна и работа на неполную ставку. Украинцы, которые не работали учителями, но имеют другой опыт работы с детьми, могут устроиться на работу ассистентами и помогать в школах украинским детям.

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