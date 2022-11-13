Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

Остров Бали в Индонезии, к которому сейчас приковано внимание из-за саммита G20, привлекает тех, кто трудится на удаленке. Какие условия там созданы и кто едет работать на Бали?

Наргиз Исаева возвращается из салона красоты после маникюра. Она потратила 15 евро, и теперь ее ухоженные пальцы летают по клавиатуре ноутбука. На мгновение 32-летняя женщина бросает поверх монитора взгляд на волны Индийского океана. Исаева руководит маркетинговым агентством в Казахстане - с шезлонга на Бали.

Она - типичный представитель так называемых "цифровых кочевников" (Digital Nomads), одна из более чем 3000 на этом знаменитом острове. "Бали - лучшее место в мире, - уверена Исаева. - Когда я приехала сюда, у меня сразу возникло ощущение, что это мой дом. Если я хочу в горы, то еду на север, а пляж находится прямо перед дверью. Для меня совершенно ясно: Бали - это столица "цифровых кочевников".

Наргиз Исаева уверена, что Бали - лучшее место в мире Фото: Georg Matthes/DW

Рождественский подарок для богатых иностранцев

Чтобы поддержать рост своей экономики, крупнейшей в Юго-Восточной Азии, Индонезия активизировала усилия в гонке по привлечению в страну богатых людей со всего мира. Принятые властями меры предусматривает, что лица, имеющие на банковском счету не менее 130 000 евро, могут получить на 10 лет визу для так называемого "второго места жительства".

В Индонезии есть все для "цифровых кочевников" - от гор, до океана и современной инфраструктуры Фото: Georg Matthes/DW

Это правило должно вступить в силу к Рождеству и является стимулом для иностранцев внести свой вклад в развитие индонезийской экономики, поясняет и.о. гендиректора иммиграционной службы Видодо Экатьяхьяна. Таким образом, Индонезия присоединяется к списку стран - от Коста-Рики до Малайзии, - предлагающих возможность долгосрочного пребывания на своей территории для профессионалов, которые могут работать удаленно, а также для пенсионеров и других состоятельных людей.

И даже налоги платить не надо

Юго-Восточная Азия уже сейчас считается самым популярным регионом среди тех, кто может работать на удаленке. Цифровая инфраструктура Индонезии впечатляет, уровень жизни на Бали высокий, а цены низкие. Даже местная бюрократия облегчает проблемы "цифровым кочевникам".

С простой гостевой визой иностранцы могут находится в Индонезии до 180 дней в году и работать удаленно Фото: Georg Matthes/DW

С простой гостевой визой, которую можно получить онлайн, иностранцы имеют право находиться в стране до 180 дней в году и работать для компаний, расположенных за пределами Индонезии. При этом налогов таким лицам платить не надо.

Но не все иностранцы знают о подобной возможности, и вместо этого часто по прибытии в страну просто подают заявку на получение обычной туристической визы. Как это сделал, например, Даниэль из Бельгии. "Остров просто прекрасен. Здесь у вас весь мир. Нет лучшего места для общения, а по вечерам можно потрясающе выйти развлечься", - делится 25-летний бельгиец.

Мекка "цифровых кочевников"

Даниэль живет в Мекке "цифровых кочевников" Чангу - небольшом районе на южном побережье Бали. Здесь не найдешь кафе или ресторана без хотя бы одного посетителя, сидящего с ноутбуком за столом. Туризм на острове сильно пострадал от пандемии ковида, и "цифровые кочевники" сейчас особенно желанные гости. Даже тем, кто работает на Бали практически нелегально, имея только туристическую визу, по сути, особо бояться нечего.

"Надзор за иностранцами, работающими как "цифровые кочевники", основан исключительно на соответствующих уведомлениях. Сотрудники нашей иммиграционной службы не могут просто так просматривать ноутбуки у людей и спрашивать: "Эй, что вы тут делаете?". Так это не работает", - заверяет Ангиат Напитупулу, глава местного отделения иммиграционной службы.

Бали - рай для серферов Фото: Georg Matthes/DW

Инструктор по серфингу Джери, который незадолго до начала пандемии открыл на популярном пляже Берава собственную школу, доволен нестрогим отношением со стороны властей. Многие "цифровые кочевники" занимались серфингом до или после рабочего дня - в зависимости от прилива и исходя из разницы во времени с их родными странами. Джери беспокоят только русские туристы, которые нелегально дают уроки серфинга.

Хуже, чем землетрясение

Тем не менее постоянные вечеринки после работы - как бельмо на глазу для большинства балийцев. Коренные жители выразили свое возмущение в петиции в адрес властей. "В Чангу почти каждую ночь, каждую неделю, каждый месяц невозможно нормально отдохнуть или поспать", - отмечается в письме, направленном в администрацию района.

Чангу - Мекка "цифровых кочевников" Фото: Georg Matthes/DW

Шум из баров, расположенных возле священных балийских храмов, настолько силен, что вибрируют окна и двери, это хуже, чем землетрясение, жалуются авторы петиции. Свои подписи под ней поставили более 8300 местных жителей. В документе также говорится о пьянстве, употреблении наркотиков, откровенно сексуальном поведении и публичном мочеиспускании участников таких вечеринок.

Очарование Бали под угрозой?

Наргиз Исаева может понять возмущение и гнев балийцев. Тот, кто отправляется за границу, должен как следует подготовиться к путешествию, советует она: "Подумайте хорошенько, почему это должен быть именно Бали. Соберите информацию о правительстве, людях, культуре. Это именно то, что сделала я и в итоге решила, что хочу попробовать". Исаева говорит, что остров по-прежнему "сохраняет баланс между сельским колоритом и крутой клубной сценой".

Наргиз Исаева Фото: Georg Matthes/DW

Но даже некоторые владельцы местных отелей начинают все больше беспокоиться. Если исчезнут последние фермеры, выращивающие рис, очарование и магия Бали исчезнет вместе с ними, признаются они в доверительных беседах. При этом цитировать себя не позволяет никто - слишком велик страх отпугнуть посетителей. Ведь 70 процентов экономики Бали прямо или косвенно зависит от туризма.

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